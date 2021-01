Familieman en doelpuntenmaker Cody Gakpo: 'Ik weet zeker dat we van Ajax kunnen winnen'

Cody Gakpo scoorde de 3-1 op aangeven van Noni Madueke (foto: OrangePictures). vergroot

Cody Gakpo heeft tot nu toe een uitstekend seizoen. De Eindhovenaar viel op met zijn doelpunten en zijn goede spel, wat er zelfs voor zorgde dat Gakpo’s naam genoemd werd bij Oranje. Nu wil Gakpo die lijn ook doortrekken tijdens de tweede helft van het seizoen, te beginnen met de topper tegen Ajax.

Job Willemse Geschreven door

Cijfers Cody Gakpo vorig seizoen en dit seizoen:

Seizoen 2019-2020: 39 duels - 8 goals

Seizoen 2020-2021: 18 duels - 9 goals

Dat Gakpo uitstekend in vorm is, laten zijn statistieken wel zien. Volgens Gakpo komen zijn doelpunten niet uit de lucht vallen. “In de jeugd heb ik ook al veel gescoord”, zegt hij. “Dat is tijdens mijn eerste jaren bij PSV 1 niet direct opgevallen, maar nu komen de doelpunten weer terug. Ik probeer de lijn vanuit de jeugd door te trekken.”

De aanvaller van PSV traint met Boudewijn Zenden veelvuldig op het afwerken. En ook het vernieuwde spelsysteem helpt Gakpo om vaker te scoren, denkt hij. Waar Gakpo de voorbije jaren als vleugelaanvaller stond opgesteld, staat hij nu meer centraal.

“Door deze tactiek zijn we vaak met veel spelers rondom de bal en komen er meer spelers in de zestien. En doordat je daar meer bent, krijg je als aanvaller ook meer kansen. En dat betekent weer dat je de kans hebt om ook meer te scoren.”

Cody Gakpo is een belangrijke kracht bij PSV en lijkt kandidaat voor het Nederlands elftal, hoe gaat hij om met zijn veranderende status?

Wachten op privacy instellingen...

Gakpo, zoon van een Togolese vader en Nederlandse moeder, ontwikkelt zich dit seizoen dus goed onder trainer Roger Schmidt. De Eindhovenaar heeft jarenlang hard gewerkt om te komen waar hij nu is. “En het kan altijd nog beter natuurlijk, die ambitie heb ik ook. Maar ik ben blij met hoe het nu gaat.”

"Familie staat bij mij echt op één. Ik ben blij met ze.”

Maar Gakpo heeft het niet alleen gedaan tijdens al die jaren. Al op zijn zevende kwam hij binnen bij PSV en sindsdien hebben zijn ouders alles gedaan om hem te helpen om door te breken bij ‘zijn’ club. “En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor”, zegt Gakpo, die een echte familieman blijkt te zijn. “Ze hebben me altijd bijgestaan, in goede en minder goede tijden toen ik in de jeugd zat. Familie staat bij mij echt op één. Ik ben blij met ze.”

Met zijn vader, die zelf ook profvoetballer is geweest, en zijn oudere broer praat Gakpo veel over voetbal en over zijn eigen prestaties. “Het gaat niet zozeer over of ik nog bij PSV moet blijven of moet weggaan. We hebben het echt gedetailleerd over wat goed gaat, maar zeker ook wat ik beter kan doen, waar mogelijkheden liggen.”

“Ik heb echt zin in de topper.”

Gakpo is elke dag zo blij als een kind wanneer hij op het veld staat. Hij kijkt al heel de week uit naar de herstart van de Eredivisie. “Ik heb echt zin in de topper”, doelt hij op de duel met koploper Ajax. “Ik merk dat we scherp zijn op de trainingen en dat iedereen uitkijkt naar die wedstrijd. Het is lekker dat we een aantal dagen hebben gehad om flink te trainen. Dan kunnen we terug naar de basis van de tactiek van de trainer. We zijn er klaar voor.”

Volgens Gakpo is PSV er klaar voor om te winnen in Amsterdam. “Ik ben overtuigd van onze kwaliteiten en ik weet zeker dat we daar kunnen winnen. Ik heb zelf nog nooit gewonnen in de Johan Cruijff Arena, dus daar moet snel verandering in komen. Ik kan niet wachten.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.