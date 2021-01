Poolse supermarkt voorlopig niet open in Schijndel na explosies bij andere winkels

Maandag was net nog raak in Tilburg (Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Er komt voorlopig geen Poolse supermarkt in een pand aan de Hoofdstraat in Schijndel. Dat heeft burgemeester Van Rooij van de gemeente Meierijstad besloten na de diverse aanslagen op dergelijke supermarkten in Nederland.

Omwonenden in de Hoofdstraat in Schijndel uitten al eerder hun zorgen richting de gemeente. In de afgelopen periode was er regelmatig contact tussen gemeente en bewoners. Ook werd er gesproken met de pandeigenaar en toekomstig huurder: de exploitant van de Poolse winkel. Hij is ook de eigenaar van de Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg, die al het doelwit waren van aanslagen.

Van Rooij heeft begrip voor de zorgen bij de buren van deze toekomstige supermarkt. In overleg met de politie heeft de burgemeester daarom besloten het pand tot mei te sluiten. In de tussenliggende periode vindt er onderzoek plaats naar de situatie.

Explosie in Tilburg

In de nacht van zondag op maandag was het nog raak in Tilburg, toen aan het Paletplein. Dat was de vijfde Poolse supermarkt waar in korte tijd een explosief afging.

