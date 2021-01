Meldpunt voor bijwerkingen schaalt flink op voor start coronavaccinatie

Veel meer meldingen van bijwerkingen verwacht (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Door de coronavaccinatie gaat het aantal meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen misschien wel meer dan verdubbelen. Dat verwacht het centrum voor bijwerkingen Lareb in Den Bosch. "Maar dit is een gok, want het kan alle kanten uitgaan", zegt directeur Agnes Kant.

"Normaal krijgen we op jaarbasis 30.000 meldingen van voornamelijk patiënten die vermoeden dat ze last hebben van bijwerkingen. Nu verwacht ik dat dit er 30.000 of zelfs 40.000 extra zullen zijn vanwege het coronavaccin", zegt de directeur.

"Het vaccin is nog niet uitgebreid getest op chronische patiënten."

"Niet dat ik veel nieuwe bijwerkingen verwacht", zegt Kant. "Maar het vaccin is bijvoorbeeld nog niet uitgebreid getest op chronische patiënten. Die kunnen net anders reageren. Ook kunnen klachten toegeschreven worden aan het vaccin, maar blijkt later uit onderzoek later dat de oorzaak ergens anders zit."

"Het is goed dat iedereen die een bijwerking vermoedt, melding maakt. Alleen zo krijgen we een goed beeld of klachten vaak of zelden voorkomen en of er inderdaad nieuwe klachten zijn", benadrukt de directeur.

"De ervaring leert dat risico's op bijwerkingen van vaccins minimaal zijn."

Ondertussen is Agnes Kant druk met het opschalen van de afdelingen van haar bijwerkingencentrum. "We hebben een inschatting gemaakt, maar dat blijft natte vingerwerk. We zijn klaar voor drukte, kunnen nog meer opschalen maar ook afbouwen. We gaan het ervaren want dit is lastig te voorspellen."

Naast leidinggeven aan Lareb doet, de voormalig SP-politicus ook, de woordvoeringen over het bijwerkingencentrum. "Ik geef in talloze programma's op radio en tv uitleg. Dat is allemaal niet erg. Het is belangrijk dat mensen weten dat we bestaan en dat de ervaring leert dat risico's op bijwerkingen van vaccins minimaal zijn. Maar misschien moet ik mijn communicatie-afdeling ook opschalen."

