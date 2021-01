Zo trots als een pauw: burgemeester Meierijstad blij met eerste prik in zijn gemeente

Burgemeester Kees van Rooij (foto: archief). vergroot

Alle ogen waren woensdagochtend gericht op Veghel. Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad is megatrots dat het vaccineren tegen het coronavirus in zijn gemeente is begonnen. “Vooral trots op al die mensen die het voor elkaar gebokst hebben dat we in onze gemeente mogen starten.”

Natuurlijk is het ook prachtig dat het vaccineren tegen corona begint, vindt de burgemeester. Maar dat zijn gemeente dan ook het toneel is van die eerste prik, is helemaal mooi. “Zeker voor zo’n jonge gemeente als Meierijstad. Staan we eindelijk goed op de kaart.”

Om de startlocatie te mogen zijn voor de vaccinaties tegen corona, daar heb je wel een beetje geluk voor nodig. Toch kan de burgemeester wel verklaren dat juist Meierijstad het winnende lot heeft. “Gedrevenheid is typerend voor deze regio. Dat zit er van nature in. Bij ondernemers, in de gemeenschap en in de gemeente, om in dit soort situaties heel snel klaar te zijn met vergunningen en zo. Met alles wat er nodig is om de GGD te faciliteren.”

De burgemeester zelf was er bij die allereerste prik niet bij. “De eerste ronde is voor de minister en het ministerie. Je moet ook rekening houden met het beperkte aantal mensen en afstand houden tot elkaar”, legt de burgemeester uit. "Ik vind het ook meer dan verdiend dat de minister aanwezig is", voegt hij nog toe. Hij heeft het gisteren tijdens het debat lastig genoeg gehad, vindt Van Rooij.

