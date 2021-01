Naut (11) en Dex (6) zamelen 91 kerstbomen in, grijper nodig om ze af te voeren

Naut (links) en Dex op hun enorme stapel bomen (foto: Karin Dubbelman-van Onzenoort). vergroot

Dex (6) en Naut (11) uit Raamsdonksveer namen een inzamelactie wel heel serieus en kwamen met 91 kerstbomen thuis. Een vrachtwagen met grijper was nodig om hun tuin weer leeg te maken. "Dit hadden we niet verwacht", schatert hun moeder.

Normaal gesproken kunnen kinderen prijzen winnen met het ophalen van bomen uit de buurt. Door de coronabeperkingen ging dat niet door. "We hadden ze daarom vijftig cent per boom beloofd", vertelt moeder Karin Dubbelman-van Onzenoort. "Dat ze dan met zoveel bomen thuis komen hadden we nou ook weer niet gedacht.”

"Voorbijgangers stopten om te vragen wat er aan de hand was."

Het fanatieke duo was tien dagen zo’n zes uur per dag bezig. “Ze hebben alle bomen achter hun skelter gebonden.” In een mum van tijd lag de tuin vol. “Voorbijgangers stopten om te vragen wat er aan de hand was. Ook kwamen buurtbewoners spontaan hun boom aanbieden.”

Heel erg teleurgesteld

Vorig jaar haalden de kinderen 33 bomen op. Per boom kregen ze één lot. “Ze spelen al vijf jaar mee, maar hebben nog nooit prijs gehad. Ze waren heel erg teleurgesteld dat het dit jaar niet door ging.” De 91 maal vijftig cent maakt weer een hoop goed, al moeten ze het wel delen. “Ze vroegen of we het naar boven wilden afronden”, lacht moeder.

Toch bleef deze enorme hoeveelheid ook door de gemeente niet onopgemerkt. Wethouder Kevin van Oort kwam woensdag langs met een cadeau. "Zo'n topprestatie verdient aandacht", zo zei de trotse wethouder. De kinderen kregen een pakket met chocola, pepermunt en nog een hoop andere aardigheidjes.

De moeder van de kinderen laat weten opgelucht te zijn dat de tuin weer kerstboom-vrij is. “We kunnen er om lachen, maar zelf afvoeren was wel heel onhandig geweest.”

De bizarre hoeveelheid bomen (foto: Kevin van Oort). vergroot

De kinderen kregen toch een verrassing voor hun bizarre verzameling (foto: Kevin van Oort). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.