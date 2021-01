Verwarde man van het dak gehaald in Den Bosch

Hulpdiensten hebben woensdagavond een man van het dak van een huis gehaald in Den Bosch. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De verwarde man was bovenop de dakkapel geklommen van een huis aan de Stadskampstraat in Den Bosch. Daar heeft hij ongeveer een half uur gezeten. Dat trok behoorlijk wat bekijks van mensen in de buurt, zij stonden op straat te kijken.