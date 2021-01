Mitchel verloor zijn tweelingbroer bij een ongeluk en krijgt als troost een privékermis

Mitchel geniet met volle teugen (beeld uit Hart in Aktie). Mitchel achter de microfoon (foto: Johan Bloemers/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Mitchel geniet met volle teugen (beeld uit Hart in Aktie).

Mitchel (21) uit Someren verloor in november 2019 zijn tweelingbroer Milan door een noodlotting ongeval. Woensdagavond was te zien hoe het SBS6-programma Hart in Aktie met Wendy van Dijk hem een hart onder de riem probeerde te steken. Speciaal voor hem was een kermis opgezet, want Milan nam hem altijd mee naar de kermis.

Mitchel woont in een complex voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederweert. Hij heeft autisme en woont al sinds zijn zesde niet meer thuis., maar Milan liet hem nooit in de steek. “Hij was zijn grote broer, nam hem bijvoorbeeld altijd mee naar de kermis”, vertelt zijn nichtje Mariëlle dat de redactie van Hart in Aktie had getipt.

Milan zat in een auto die in november 2019 in een vijver aan de Broekweg in Someren reed. Een noodlottig ongeval, dat volgens de politie niemand te verwijten viel en dat ook niet kwam door technische mankementen. Het verdriet bij de nabestaanden was enorm. Pas na ruim een half jaar kon Renate, de moeder van de tweeling, erover praten, vertelt ze in Hart in Aktie.

Het SBS6-programma probeert mensen die iets vreselijks meegemaakt hebben op te beuren. Mitchel droomde die nacht nog dat hij, ondanks corona, toch kermis kon vieren. Zijn grote hobby. Later op de dag kwam die droom uit: het SBS6-programma Hart in Aktie had speciaal voor Mitchel een kermis opgezet.

Mitchel wordt verrast in zijn eigen dj-studio, zijn andere grote hobby. Hij demonstreert zijn presentatiekwaliteiten en zet ‘Heb je even voor mij’ op. Wendy van Dijk is op zoek naar een dj, zegt ze. Nou, daar heeft Mitchel wel oren naar.

“Dit is zo ontzettend gaaf. Dit had ik niet durven dromen.”

Nietsvermoedend laat hij zich meevoeren naar buiten, naar het centrum van Nederweert. Het feest kan beginnen wanneer Wendy hem op een portie churro's met poedersuiker trakteert. Maar dat is nog lang niet alles. Mitchel valt van de ene in de andere verbazing wanneer hij wordt geconfronteerd met twee van zijn favoriete kermisattracties: eendjes vangen en de spin, met die wild bewegende gondels. Speciaal voor hem opgebouwd.

Hij vertelt dat hij juist die nacht van de kermis had gedroomd. Dromen kunnen dus toch uitkomen en Mitchel geniet er met volle teugen van. Met het eendjes vangen weet hij onder meer de nieuwe eigenaar te worden van een manshoge witte beer. En in de spin maakt hij menig rondje, lachend van oor tot oor.

Het wordt helemaal een avond om nooit meer te vergeten wanneer hij zelf achter de microfoon mag plaatsnemen en mensen vraagt naar de attractie te komen. Plots komen uit alle hoeken zijn familieleden tevoorschijn.

Mitchel vindt het ‘vet’, zijn moeder gaat er helemaal van glunderen. “Het is nog mooier dan ik dacht dat het zou zijn”, zegt Mitchels moeder Renate. En nichtje Mariëlle zal er ook nooit spijt van krijgen dat ze Wendy heeft getipt over haar ‘lieve neef’: “Dit is zo ontzettend gaaf. Dit had ik niet durven dromen.”

Mitchels favoriete attractie (foto: Johan Bloemers/SQ Vision Mediaproduktie). vergroot

Mitchel en de cameraploeg, inclusief Wendy van Dijk (foto: Johan Bloemers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.