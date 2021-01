Tim (11) uit het ziekenhuis na verwondingen door zwaar vuurwerk: 'Hij kan weer lachen'

Hulpverleners na het vuurwerkongeluk (foto: Perry Roovers). vergroot

De elfjarige Tim uit Breda die met oud en nieuw zwaargewond raakte door vuurwerk, is woensdagmiddag ontslagen uit het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Door de klap van het vuurwerk raakte de lever van Tim beschadigd en kreeg hij bloeduitstortingen in zijn buik. Het ongeluk gebeurde in de wijk Tuinzigt, waar veel zwaar vuurwerk is afgestoken.

"Tim kan weer lachen", zegt zijn oom Edward. Maar hij moet het nog zeker zes weken rustig aan doen om te herstellen. Of het uiteindelijk weer helemaal goed gaat komen met Tim is nog maar de vraag. Over zes weken wordt hij opnieuw onderzocht en wordt duidelijk of hij helemaal opknapt.

Geen ballen

Het ongeluk met zwaar vuurwerk gebeurde in de Pijnboomstraat in de wijk Tuinzigt. Tim was aan het logeren bij een voetbalvriendje. Toen ze in de voortuin naar het vuurwerk stonden te kijken ging het mis en werd Tim geraakt. De dader heeft zich nog altijd niet gemeld. Oom Edward verwacht ook niet dat dit nog gaat gebeuren: "Ze hebben de ballen niet om zich te melden."

Edward zegt dat het gewoon een ongeluk was en geen gerichte actie. Hij vindt wel dat de politie veel eerder had moeten ingrijpen. "Het was complete chaos."

Overigens is Tim, ondanks het ongeluk en alle ellende, niet bang geworden voor vuurwerk, zegt zijn oom. "Maar of dat volgende jaarwisseling nog zo is, dat moeten we afwachten."

