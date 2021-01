Drie ton aan nepgeld gestort bij de Rabobank: taakstraffen tot 200 uur

Een groep criminelen wist ruim 300.000 euro aan valse briefjes bij de Rabobank te storten. Maar liefst 21 betrokkenen kregen donderdag voor de rechtbank in Den Bosch taakstraffen tot 200 uur.

De criminelen leverden in juli 2015 valse briefjes van 500 euro in bij verschillende vestigingen van de Rabobank in de regio Oss. In totaal stortten zij op die manier binnen een week tijd precies 647 van die biljetten (323.500 euro) op hun bankrekeningen. Vaak pinden ze het geld kort na de storting weer, maar dan in briefjes van honderd euro.