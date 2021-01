Negen maanden na de dood van Rik van de Rakt (18), staat Abdallah A. eindelijk voor de rechter

Bloemen bij de plek waar Rik van der Rakt omkwam. (Archieffoto) vergroot

Hij fietst die ochtend nietsvermoedend naar zijn werk in een verzorgingshuis in Oss. De 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch. Het ontbijt zal hij daar nooit uitserveren. Met het verzorgingshuis in zicht wordt hij uit het niets gestoken door de Soedanese statushouder Abdallah A. Zwaargewond belt hij nog naar zijn stiefvader. Niet veel later overlijdt hij. Wat bezielde A.? Daar hoopt de rechtbank in Den Bosch vrijdag achter te komen.

Eerder kwam Abdallah A. niet opdagen in de rechtszaal voor tussentijdse zittingen. Hij wilde niet. Ook niet met een videoverbinding. Een bittere pil voor de familie van Rik, die vastberaden is om geen moment van de zaak over de dood van hun kind en broer te missen. Een zaak waarvan iedereen zich afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen.

Woonruimte in Bernheze

Begin december 2018 krijgt de Sudanese vluchteling A., die in het asielzoekerscentrum (azc) in Overloon verblijft, een tijdelijke verblijfsvergunning. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt de statushouder aan de gemeente Bernheze. De gemeente is verplicht voor deze man woonruimte te zoeken en samen met Vluchtelingenwerk te kijken naar de hulp die de man eventueel nodig heeft.

Al snel gaat het mis. De woning die de gemeente voor hem heeft gevonden, wordt afgewezen op grond van een medisch rapport. De gemeente krijgt daar geen inzage in. Medische gegevens kunnen alleen worden gedeeld als de statushouder daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Of dat niet gebeurt omdat hij dat niet wíl, of omdat hij dat door een taalprobleem niet snapt, wordt niet duidelijk. De vraag om informatie over de man, om zo alsnog goede huisvesting voor hem te regelen, wordt genegeerd.

Summiere informatie

Er zijn vermoedens van sociale en medische problemen. Maar een diagnose is er niet. Mede door de lange zoektocht naar informatie duurt het nog tot 13 februari voor er een geschikte woning wordt gevonden. Geschikt, op basis van de summiere informatie waar de gemeente over beschikt. Vluchtelingenwerk zal de statushouder tien weken intensief begeleiden om zo te kijken welke hulp hij nodig heeft. Die tien weken worden niet gehaald. In de vroege ochtend van 19 april steekt hij Rik van de Rakt zo heftig met een mes dat die daaraan overlijdt.

Dat alles blijkt uit een rapport dat de gemeente na de dood van Rik laat opmaken. Een onderzoek naar het eigen handelen. Burgemeester Marieke Moorman wil zeker weten dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt rond het huisvesten van Abdallah A. en vooral dat andere gemeenten niet met dezelfde problemen te maken krijgen. Er moet opnieuw gekeken worden naar de balans tussen informatie en privacy van de asielzoeker.

Kamervragen

De dood van Rik schokt niet alleen Heesch en Oss, maar ook de rest van Nederland. Er worden Kamervragen gesteld over het voorval. Voor Moorman krijgt de steekpartij nog een extra bittere bijsmaak als op muren in Oss en Heesch leuzen worden gekalkt waarmee ze verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Rik. Ze doet uiteindelijk aangifte van smaad en laster.

De moeder en stiefvader van Rik doen twee maanden na de dood van hun kind hun verhaal in het programma Hollandse Zaken. Daarin zeggen ze dat er in hun ogen veel dingen zijn misgegaan in aanloop naar de dood van hun zoon. De moeder van Rik noemt Abdallah A. ook een slachtoffer. Hij heeft niet de hulp gekregen die hij zo hard nodig had, zegt ze. De vraag blijft of de rechtszaak uiteindelijk zorgt voor antwoorden op de vragen die de familie van Rik heeft.

