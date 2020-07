Hoe kon het zo mis gaan rond Soedanese verdachte die Rik (18) doodstak? Nu ook kamervragen gesteld

Bloemen bij de plek waar Rik van der Rakt omkwam (foto: archief). vergroot

Hoe kon het gebeuren dat cruciale informatie over de geestelijke gesteldheid van een statushouder, niet is gedeeld met de gemeente waar hij werd geplaatst? Dat willen CDA en VVD weten. Ze hebben Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. Dat gebeurt naar aanleiding van de dood van Rik van de Rakt (18) in Oss.

Donderdag bleek uit een onderzoeksrapport dat instanties die betrokken waren bij de huisvesting en begeleiding van de Soedanese verdachte van de moord op Rik van de Rakt, flink hebben geblunderd. De man was psychisch in de war, maar die relevante informatie werd niet gedeeld.

Wanneer instanties niet langs elkaar heen hadden gewerkt en als de veiligheid van de samenleving boven de privacy van de statushouder was gesteld, had de dood van de achttienjarige jongen wellicht voorkomen kunnen worden., zo blijkt uit het rapport.

Privacy boven maatschappelijke veiligheid

De Kamerleden willen nu van de staatssecretaris weten of het gebruikelijk is dat informatie over de psychische toestand van statushouders niet wordt gedeeld met de gemeentes waar ze worden geplaatst. En hoe gemeenten dan een inschatting kunnen maken van wat een statushouder aan hulp nodig heeft. De partijen stellen dat maatschappelijke veiligheid nooit in gevaar mag komen vanwege privacy.

Rik van de Rakt uit Heesch werd in april zwaargewond gevonden naast zijn fiets in Oss. Hij bleek te zijn gestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Later op de dag werd een 25-jarige man uit Soedan opgepakt in verband met de steekpartij. Hij was verward en is een bekende van de politie.

