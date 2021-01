Middelbare scholen houden open dagen met dichte deuren: sfeer proeven kan nu alleen digitaal

Jesse en Björn interviewen hun docent Engels (foto: Erik Peeters). vergroot

Hoe krijg je groep 8-leerlingen en hun ouders enthousiast voor jouw school, terwijl ze niet langs kunnen komen om de sfeer te proeven? Dat is de uitdaging waar middelbare scholen de komende weken voor staan. Door de coronacrisis en de huidige lockdown kunnen de jaarlijkse open dagen, die normaal gesproken rond deze tijd worden gehouden, niet doorgaan. Veel scholen kiezen daarom voor een digitaal open huis. Ook bij het Markland College in Oudenbosch zijn ze inmiddels volop aan het oefenen voor dit nieuwe fenomeen.

Yela en Britt uit de brugklas maken vlogjes over de verschillende vakken waar de nieuwe leerlingen volgend jaar mee te maken krijgen. In een van de praktijklokalen interviewen ze Anouk Heeren, docente zorg en welzijn. Voor de camera legt ze uit wat de leerlingen van het vak kunnen verwachten en wat ze er later mee kunnen worden. De brugklassers Jesse en Björn vloggen ondertussen over hun docent Engels.

Bekijk hieronder hoe Markland College de digitale open dag voorbereidt:

“Ik probeer mijzelf te verplaatsen in een groep 8-leerling en de vragen te stellen die ik een jaar geleden zelf ook had. Ik denk wel dat de kinderen zo een goed beeld krijgen”, zegt Björn zelfverzekerd. Docent Vincent Ros is het voor een deel met hem eens. "Ik kan mijn verhaal inhoudelijk wel goed kwijt. Alleen mis ik het fysieke contact met de ouders en kinderen. Maar nu is het even niet anders.”

"Leerlingen kiezen vaak op gevoel een school."

Tijdens de digitale open dagen van de school in Oudenbosch kunnen de aspirant-leerlingen en ouders op verschillende tijdstippen inloggen op de website. Naast de vlogjes worden ze getrakteerd op een talkshow vanuit de aula. Daarnaast zijn er verschillende interactieve ‘break-outs’ waar de virtuele bezoekers in kleinere groepjes informatie krijgen over verschillende deelonderwerpen zoals de praktijkvakken, hoogbegaafdheid en het technasium.

Docent Roberto de Pijper is al weken bezig met de voorbereidingen van de digitale open dagen eind deze maand. “Leerlingen kiezen vaak op gevoel een school dus proberen we nu dat zo goed mogelijk over te brengen door onder meer de vlogjes. Want het allerbeste is dat leerlingen iets vertellen aan hun leeftijdsgenoten.”

“We willen geen circus. What you see, is what you get.”

Ondanks alle inspanningen benadrukt hij dat de digitale open dag nooit hetzelfde kan zijn als de normale open dagen. “Alle scholen worstelen met dit probleem. De algemene informatie kun je prima digitaal overbrengen maar het is voor een schoolkeuze ook belangrijk dat je de school kunt ‘voelen, ruiken en proeven’. We horen ook vaak terug over de open dag dat de sfeer zo goed was en dat mis je nu. Dat is vervelend.”

In haar praktijklokaal legt docente Anouk Heeren voor de camera uit hoe je een baby verzorgt. Vlogster Yela mag het zelf even proberen met een pop. “Het is een beetje raar dat je wordt geïnterviewd door je eigen leerlingen maar het is, denk ik, wel goede oplossing. Ze geven een heel duidelijk beeld wat zorg en welzijn inhoudt”, aldus Heeren.

“We willen geen circus. What you see, is what you get”, vult haar collega Roberto de Pijper aan. Hij ziet overigens ook nog wel een ‘klein voordeeltje’ in de digitale open dagen. “Je kunt nu naar believen de open dagen terugzien op de verschillende websites en zo de scholen met elkaar vergelijken. Maar verder hoop ik absoluut dat ik dit nooit meer in mijn carrière hoef mee te maken.”

