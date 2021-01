Gerard de Rooy blikt terug op eerste week Dakar Rally: 'Het was een veldslag'

Trucker Gerard de Rooy uit Son. vergroot

De eerste week van de Dakar Rally was volgens trucker Gerard de Rooy 'een veldslag'. De coureur uit Son rijdt zelf niet mee in de 43e editie van de rally, maar hij volgt die wel op de voet voor Omroep Brabant. Hij zag twee van de vijf Brabantse teams afhaken. "De eerste week was echt een drama", zo zegt hij.

Crashende auto's, trucks op de kop en motorrijders die volledig de weg kwijt waren. De eerste week van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië was een pittige en een groot aantal teams ligt dan ook al uit de wedstrijd. Tot verrassing van Gerard de Rooy, de huisanalist van Omroep Brabant. "Ik had veel verwacht, maar dit niet", zo zegt hij. "Het was een veldslag als je ziet hoeveel er zijn uitgevallen. De eerste week was echt een drama."

Drang om te presteren

"Iedereen wil te graag", vervolgt De Rooy. "Er is te veel drang om te presteren, terwijl er door corona te weinig vooraf getest is. Normaal rijd je voorafgaand twee of drie rally's, maar dat was nu alleen weggelegd voor de topteams. Dan worden er fouten gemaakt en gaat het wel eens mis."

"Je ziet bij deze Dakar Rally ook dat de druk bij de navigatoren erg hoog is. Die krijgen het roadbook nu digitaal en pas vlak voor de start. Er wordt daarom veel verkeerd gereden en dat willen de meesten snel goedmaken. Dan rijden ze in het stof van een ander, nemen te veel risico's en maken fouten."

"Hij zet elke dag zijn leven op het spel en dat wordt dan zo afgestraft."

Dat gebeurde waarschijnlijk ook bij het Team Dakar Speed van Maurik van den Heuvel. In de derde etappe crashte de coureur uit Boekel met zijn zelfgebouwde Scania racetruck en kon hij naar huis. "Het is echt jammer dat Maurik zijn vrachtwagen op de kop heeft gelegd", zegt De Rooy hierover. "Hij is twee jaar bezig geweest met dit project en dan is na drie dagen het feest over. Ik denk dat hij net iets te hard reed. Dan kan je naar huis, maar dat kan de beste overkomen."

Bekijk hier de crash van Team Dakar Speed:

Net als trucker Maurik van den Heuvel is ook autocoureur Erik van Loon uit Eersel naar huis. In de zesde etappe gooide hij na een week van pech met zijn Toyata de handdoek in de ring. "Erik was er helemaal klaar mee en dat kan ik me voorstellen", vertelt De Rooy, die contact met Van Loon had.

"De crash van de eerste dag was zijn eigen schuld, maar alle andere dagen had hij gewoon mechanische pech. Hij ligt nu geloof ik vier uur achter op de koploper. Het is zonde, want hij deed het goed en de samenwerking met zijn navigator was ook prima. Waar iedereen fout reed, deden zij dat niet. Als je dan telkens pech krijgt met je auto, ben je dat op een gegeven moment wel zo beu. Het is sneu. Hij zet elke dag zijn leven op het spel en dan wordt dan zo afgestraft. Heel jammer."

Bij de motoren zijn er twee Brabantse deelnemers in de race, Paul Spierings en Olaf Harmsen. "Paul doet het goed met een 33e plek en hij klimt elke dag een paar plaatsjes op de ranglijst. Hij moet gewoon rustig en stug door blijven rijden. Dat doet ook Olaf Harmsen, die op een 70e positie staat. Maar die rijdt puur voor de lol en hobbelt lekker mee."

Paul Spierings kan hoger eindigen dan zijn 25e plaats in de laatste Dakar Rally. vergroot

Verrassing

Ook voor de lol, maar wel met de nodige ambitie, zijn Kees Koolen uit Bergeijk en Jurgen van den Goorbergh uit Breda in Saoedi-Arabië. Na de eerste week bivakkeert het tweetal met hun buggy op de veertiende plaats in de SSV-klasse. "Kees en Jurgen maken ze niet gek", zegt De Rooy. "Ze rijden bekeken en dat doen ze goed. Er gaan er in hun klasse nog veel uitvallen, dus die schuiven vanzelf op in het klassement. Zij kunnen ook nog wel voor een verrassing zorgen. Een dagsucces zou mooi zijn."

Bij de buggy's is de geboren Brabander Gert-Jan van der Valk niet meer in competitie. Navigator Wouter Rosegaar uit Zeeland zit met zijn chauffeur Kris Meeke nog wel in de wedstrijd. "Maar daar moeten we weinig van verwachten", zo besluit De Rooy.

