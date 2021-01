PSV-trainer Schmidt niet jaloers op Ajax: 'Heb er met Guti en Van Ginkel ook nieuwe spelers bij'

Roger Schmidt kijkt niet met een jaloerse blik richting collega-trainer Erik ten Hag. Ajax telde een paar dagen voor de topper namelijk ruim 22 miljoen euro neer voor Sebastien Haller die de club moet helpen aan doelpunten. "De club met het hoogste budget kan dit doen, maar ik kijk liever naar mijn eigen team."

Fitte groep

PSV beschikt in aanloop naar de topper over een nagenoeg fitte groep. Twijfelgeval is nog Mario Götze, die eerder deze week apart van de groep trainde omdat hij een lichte spierblessure had opgelopen. "We moeten zaterdag kijken of Götze mee kan afreizen naar Amsterdam", zegt Schmidt. "En verder kijken we dan ook of Van Ginkel en Guti bij de wedstrijdselectie kunnen zitten."