Scholieren die thuis gillend gek worden kunnen straks rustig studeren in een zeecontainer

Gezinnen met schoolgaande kinderen kennen het probleem, met zijn allen thuiswerken en studeren is op zijn zachts gezegd geen ideale situatie. Op het oude Galvanitas-terrein in Oosterhout komt een bijzondere plek waar scholieren straks wel rustig kunnen studeren: een omgebouwde zeecontainer.

Het idee komt van de Oosterhoutse ondernemer Ron Offenbach. “Ik zie om me heen wat het thuiswerken voor problemen geeft. Eén van mijn werknemers zat op de slaapkamer achter een strijkijzer te werken. Ook bij vrienden van mijn kinderen zie ik het geworstel. Ik dacht: daar moet een oplossing voor komen.“

Zeecontainers In december belde Ron de gemeente en niet veel later zat hij met de wethouder aan tafel. Al heel snel kwamen ze uit bij het Galvanitas-terrein. Op dit terrein stond vroeger de Galavanitas-fabriek. Er zijn plannen voor nieuwbouw, maar op het moment staat het leeg.

Eind december zijn de eerste zeecontainers geplaatst die omgebouwd gaan worden tot studieplekken. “Het mooie is dat heel veel Oosterhoutse bedrijven helpen om dit voor elkaar te krijgen. Een schilder meldde zich om met vijf man te komen schilderen, iemand kwam brandblussers brengen en een bedrijf komt glas zetten in de containers”, aldus Offenbach. “Iedereen doet dit belangeloos, het is echt mooi om te zien dat iedereen zijn schouders er onder zet.”