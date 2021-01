Longarts Remco onderzoekt coronavaccin in Breda: ‘Dit is uniek’

Remco Djamin. vergroot

Het is al enorm druk en toch nemen ze er in het Amphia Ziekenhuis in Breda nog wat extra werk bij. Samen met vijf andere ziekenhuizen in Nederland gaan ze onderzoek doen naar een nieuw coronavaccin. “Het is een behoorlijke operatie”, vertelt onderzoeker Remco Djamin.

“Het is even wat werk erbij, maar uiteindelijk geeft het ons zelf meer lucht”, aldus Djamin die ook longarts is. Hij vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen. “Vaccins zijn het licht aan het einde van de tunnel. Dat is wat ons gaat redden.”

'Niet op één paard gokken'

Onderzoeken doen ze in Breda aan de lopende band, maar deze is bijzonder voor Djamin. “Dit is uniek. Er hangt zoveel van dit onderzoek af, dat is spannend.”

Deze week werden de eerste goedgekeurde vaccins al toegediend. Toch zijn er nog veel meer vaccins nodig, ook van andere leveranciers. “Je wilt niet op één paard gokken. Misschien komen we er wel achter dat het ene vaccin beter werkt dan het andere.”

Wachten op privacy instellingen...

Duizenden vrijwilligers

In totaal zijn er in Nederland tweeduizend vrijwilligers nodig, waarvan er vierhonderd in Breda terecht zullen komen. Die vrijwilligers melden zich aan bij het academische ziekenhuis in Utrecht dat de operatie aanstuurt.

Van alle deelnemers krijgt de helft een placebo en de anderen het kandidaat-vaccin van het Duitse CureVac. “We zijn benieuwd of die mensen genoeg anti-stoffen aanmaken. En minstens zo belangrijk is het om te zien of er geen bijwerkingen zijn.” Op 1 februari moet de eerste vrijwilliger in Breda een prik krijgen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.