Coronanieuws: 1127 nieuwe coronabesmettingen erbij in Brabant, 7383 in heel Nederland

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog praten we je zaterdag bij over alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

De redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

7383 mensen raakten besmet met coronavirus in de afgelopen 24 uur.

In de Brabantse ziekenhuizen bevonden zich zaterdagochtend 387 coronapatiënten, achttien minder dan een etmaal geleden.

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang, laat het ministerie weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda.

De bereidheid om te vaccineren tegen het coronavirus blijft stijgen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.23 - 1127 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De afgelopen 24 uur raakten 1127 Brabanders besmet met het coronavirus. Dat is iets minder dan vrijdag. Landelijk kwamen er 7383 coronabesmettingen bij. Dat is minder dan vrijdag. Toen werden er nog 8147 mensen positief getest.

14.30 - Ondanks afkeuring Ministerie ontvangt scholenkoepel geen kinderen met verkoudheidsklachten.

Ondanks de boodschap van het ministerie van Onderwijs wil scholenkoepel INOS toch geen kinderen met verkoudheidsklachten ontvangen. Het ministerie liet weten dat kinderen met lichte verkoudheidsklachten niet geweigerd mogen worden, maar toch zet de koepel door. In een persbericht laat het bestuur weten het zekere voor het onzekere te nemen. En dat ze opnieuw gaan kijken naar mogelijkheden na de volgende persconferentie.

13.45 - Mastbos Breda afgesloten

In het Mastbos in Breda zijn de toegangswegen afgesloten. Eerder werd er in de weekenden eenrichtingsverkeer ingesteld, maar nu is het helemaal verboden om door het bos te rijden.

Volgens een ooggetuigen staan veel auto's voor de borden te wachten. ''Het is te zien dat bestuurders twijfelen over wat ze moeten doen. Sommige rijden toch het bos in, andere keren om.''

Foto: Tom van der Put. vergroot

12.29 - Ook mensen in het onderwijs willen gevaccineerd tegen coronavirus

Net zoals veel andere beroepsgroepen wil ook onderwijzend personeel snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Daarom pleit een brede groep van onderwijsorganisaties, van primair en voortgezet onderwijs inclusief het speciaal onderwijs tot de universiteiten in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. "Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en het bovengemiddelde risico op besmetting."

12.10 - Agenten mishandeld na wijzen op mondkapjesplicht

Agenten zijn vrijdagmiddag mishandeld door personeel van een winkel aan de Kleine Berg in Eindhoven. Alle medewerkers van de zaak droegen, ondanks de geldende mondkapjesplicht, geen mondkapje. Toen ze hierop werden aangesproken, liep de situatie uit de hand. Een van de politiemensen werd in een stevige wurggreep genomen en liep stevige spierkneuzingen in zijn nek op. Een andere politiemedewerker werd met kracht tegen haar been geschopt.

11.28 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 31 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend bekend. In totaal liggen nu 387 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dit zijn er achttien minder dan vrijdag. Het voorbije etmaal zijn vijftig coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Vijf zijn er overgeplaatst en zeven coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden.

10.45 - Weer een illegaal feest stopgezet

Ook vrijdagnacht moest de politie weer een illegaal feest in coronatijd stilleggen. Dit keer in het Noord-Hollandse dorp Vijfhuizen. Daar vond het feest plaats in een bedrijfsgebouw. Daar bevonden zich 24 mannen in een kleine ruimte. Naast lachgas en alcohol werd daar cocaïne gebruikt. Alle aanwezigen hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronaregels. De huurder is vastgezet.

10.00 - 'Voldoende capaciteit in de kinderopvang'

De kinderopvang heeft voldoende capaciteit om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden. Dat laat branchevereniging BMK weten. Uit een peiling blijkt dat de bezetting nog geen vijftig procent is ten opzichte van normaal. Wel doen meer ouders een beroep op de opvang dat tijdens de eerste corona-lockdown. De kinderopvang zou beter voorbereid zijn dan tijdens de eerste lockdown.

Wachten op privacy instellingen...

07.20 - Ministerie: noodopvang mag geen verkouden kinderen weigeren

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang, laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda. Vanwege de Britse variant van corona zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS. "De richtlijn van het RIVM is helder", reageert een woordvoerder van het ministerie bij de NOS. "Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven."

07.10 - Vaccinatiebereidheid blijft groeien, acht procent twijfelt nog

De bereidheid om te vaccineren tegen het coronavirus blijft stijgen. Een paar dagen nadat de eerste prikken in Nederland zijn uitgedeeld wil 76 procent zich laten inenten. In december was dit nog 67 procent. Een op de zes (16 procent) wil dat nu zeker of waarschijnlijk niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder 25.210 mensen. Een groep van acht procent heeft nog twijfels.

Wachten op privacy instellingen...

07.00 - 'Zorgen om vaccineren van personeel in de scheepvaart'

Als personeel in de scheepvaart niet tijdig wordt gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen er problemen ontstaan met het aflossen van mensen op zee. Daarvoor waarschuwt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). In de eerste maanden van de virusuitbraak zat personeel dat op zee werkt soms maandenlang vast op zee, omdat vluchten waren geannuleerd en landen op slot gingen.

01.56 - Run op reizen in de zomer

De zomervakantie 2021 is in trek. De Nederlander wil onbezorgd op reis na alle corona-ellende. Er is een inhaaleffect, blijkt uit ANVR-peilingen. Er wordt flink geboekt, vooral rond de Middellandse Zee, is te lezen in De Telegraaf. Zo'n acht miljoen Nederlanders plannen een lange vakantie tussen mei en oktober. Vier miljoen mensen twijfelen nog. Tweederde kiest voor een trip naar het buitenland, van wie de helft gaat vliegen, aldus reizigersonderzoek.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.