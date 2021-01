Coronanieuws: steeds meer mensen willen zich laten vaccineren, acht procent twijfelt nog

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang, laat het ministerie weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda.

De bereidheid om te vaccineren tegen het coronavirus blijft stijgen.

Nederlanders willen weer onbezorgd op reis na alle corona-ellende: er is een inhaaleffect, blijkt uit ANVR-peilingen.

10.00 - 'Voldoende capaciteit in de kinderopvang'

De kinderopvang heeft voldoende capaciteit om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden. Dat laat branchevereniging BMK weten. Uit een peiling blijkt dat de bezetting nog geen vijftig procent is ten opzichte van normaal. Wel doen meer ouders een beroep op de opvang dat tijdens de eerste corona-lockdown. De kinderopvang zou beter voorbereid zijn dan tijdens de eerste lockdown.

07.20 - Ministerie: noodopvang mag geen verkouden kinderen weigeren

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang, laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda. Vanwege de Britse variant van corona zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS. "De richtlijn van het RIVM is helder", reageert een woordvoerder van het ministerie bij de NOS. "Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven."

07.10 - Vaccinatiebereidheid blijft groeien, acht procent twijfelt nog

De bereidheid om te vaccineren tegen het coronavirus blijft stijgen. Een paar dagen nadat de eerste prikken in Nederland zijn uitgedeeld wil 76 procent zich laten inenten. In december was dit nog 67 procent. Een op de zes (16 procent) wil dat nu zeker of waarschijnlijk niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder 25.210 mensen. Een groep van acht procent heeft nog twijfels.

07.00 - 'Zorgen om vaccineren van personeel in de scheepvaart'

Als personeel in de scheepvaart niet tijdig wordt gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen er problemen ontstaan met het aflossen van mensen op zee. Daarvoor waarschuwt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). In de eerste maanden van de virusuitbraak zat personeel dat op zee werkt soms maandenlang vast op zee, omdat vluchten waren geannuleerd en landen op slot gingen.

01.56 - Run op reizen in de zomer

De zomervakantie 2021 is in trek. De Nederlander wil onbezorgd op reis na alle corona-ellende. Er is een inhaaleffect, blijkt uit ANVR-peilingen. Er wordt flink geboekt, vooral rond de Middellandse Zee, is te lezen in De Telegraaf. Zo'n acht miljoen Nederlanders plannen een lange vakantie tussen mei en oktober. Vier miljoen mensen twijfelen nog. Tweederde kiest voor een trip naar het buitenland, van wie de helft gaat vliegen, aldus reizigersonderzoek.

