Bergers hadden het druk op gladde A2: 'Toen ik uit mijn auto stapte lag ik al op mijn kont'

Voor de weekendploeg van bergingsbedrijf Logicx BV in Den Bosch was de zaterdagochtend er een om niet snel te vergeten. Uren achter elkaar takelden ze ide ene na de andere auto van de A2 die vanwege de gladheid bij Den Bosch tegen de vangrail was beland. “Deze zijn allemaal total loss”, zegt Wim de Bont terwijl hij wijst naar een rijtje fors gehavende modellen in de hal van het bedrijf.

“Wat valt je op aan deze auto’s?”, vraagt hij aan zijn collega Marvin. “Behalve dat ze in elkaar zitten en allemaal zwart zijn?” Na de aarzeling van Marvin komt Wim zelf met het antwoord: “Het zijn stuk voor stuk kleine modellen. Heel licht dus.”

Spiegelglad

Als hij het rijtje nog een keer langsloopt constateert hij dat alle auto’s op een uitzondering na wel winterbanden hebben. Maar dat kon niet voorkomen dat de auto’s toch flink gingen schuiven. “Maar het was ook spiegelglad”, zegt Marvin. “De weg was net een glijbaan.” Wim schiet in de lach als hij eraan terugdenkt hoe hij zelf op zijn achterwerk op de weg belandde. “Toen ik uit mijn auto stapte lag ik al meteen op mijn kont.”

Zo extreem heeft hij het nog maar zelden meegemaakt. “Jaren geleden was het ook ineens ook zo glad, maar dit komt niet vaak voor. ”Wim schat dat hij zaterdag samen met zijn collega’s Robby en Marvin in een paar uur tijd zeker vijftien gecrashte auto’s rondom De Bosch heeft weggetakeld. “Het ging maar door. Als we klaar waren op de ene plek was er alweer een melding om naar een ander noodgeval te gaan. Terwijl een van ons de situatie beveiligde was de ander al weer aan het takelen.” Tijd voor koffie was er niet. Dat kon pas toen het rond 10.00 uur warmer werd en het ging dooien. "Toen was het in een keer opgelost."

'Niet te hard rijden'

Volgens Wim heeft de gladheid iedereen deze vroege zaterdagmorgen verrast. Maar duidelijk is wel dat veel automobilisten de eerdere waarschuwingen niet serieus hebben genomen. “Ik denk dat ze allemaal te hard hebben gereden.” Zijn advies dus voor komende nacht, als het volgens de weerberichten nog harder gaat vriezen is daarom helder: ”Matig je snelheid, zeker als je in een lichtere auto de weg op gaat.”

