Coronanieuws: 980 nieuwe besmettingen in Brabant, huisartsen onder zware druk

Drukte op een parkeerplaats bij de Loonse- en Drunense Duinen eerder dit jaar. vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen lagen zondagochtend 387 coronapatiënten, het voorbije etmaal zijn elf coronapatiënten overleden.

In Brabant kwamen er 980 nieuwe besmettingen bij, in heel Nederland 6657.

Vanuit het bedrijf Movianto in Oss worden maandag de eerste doses van het coronavaccin van Moderna verspreid over Nederland.

Boswachter roept op natuurgebieden zondag te mijden vanwege de drukte.

16.30 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft verder dalen. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 2554, dat is 13 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag zijn 212 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 73 minder dan zaterdag. Van hen zijn er 25 opgenomen op de ic, 19 minder dan zaterdag en 187 in de kliniek, 54 minder dan zaterdag. Gemiddeld zijn er deze week minder nieuwe opnames dan vorige week.

"We lijken licht over de top van het plateau te zijn. In de afgelopen week is het aantal opgenomen Covid-patiënten met 5 procent gedaald. Deze daling is het meest uitgesproken in de kliniek, het aantal opgenomen ic-patiënten toont nog slechts een geringe daling", stelt het LCPS.

16.00 - Twee mensen opgepakt bij vrijheidswandeling in Breda

Bij de Asterdplas in Breda werd zondagmiddag een vrijheidswandeling gehouden. Daar deden ongeveer 100 mensen aan mee. De politie hield twee personen aan voor opruiing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Andere deelnemers aan de wandeling werden gewaarschuwd en vertrokken. Er zijn geen boetes uitgeschreven.

15.20 - 980 nieuwe besmettingen in Brabant

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn in Brabant 980 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. IN heel Nederland werden 6657 nieuwe besmettingen geteld. Dat is minder dan de 7365 (gecorrigeerde) positieve tests die zaterdag waren gemeld.

15.06 - Modernavaccins maandag verdeeld over het land

De planning van de verspreiding van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna over ons land is aangepast. De eerste doses van het vaccin komen maandag in de loop van de dag waarschijnlijk aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit wordt het later verspreid over het land. Eerst werd gemeld dat een eerste hoeveelheid maandagochtend vroeg al zou vertrekken vanuit Oss.

14.24 - Vaccinatiecampagne in Afrika gestart

De eerste vaccinatiecampagne in Afrika is gestart op de Seychellen, een eilandenrepubliek ten noorden van Madagaskar. De president, zijn vrouw en enkele tientallen andere prominenten kregen als eersten een injectie in een ceremonie in een ziekenhuis in de hoofdstad Victoria die op tv te volgen was.

14.16 - Zwitsers onderzoek: sluiting scholen effectief tegen corona

De beslissing van Zwitserland om in het voorjaar de scholen te sluiten was een van de effectiefste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. uit een onderzoek dat zondag is gepubliceerd blijkt dat de mobiliteit daardoor met 21,6 procent werd teruggedrongen, waarmee de kans op overdracht van Covid-19 aanzienlijk afnam.

14.12 - Japan treft nieuwe variant van coronavirus aan

De Japanse autoriteiten hebben een nieuwe variant van het coronavirus aangetroffen bij vier mensen die vanuit Brazilië het land binnenkwamen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid lijkt het gemuteerde virus op de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. De mensen reageren wisselend op het virus, ze werden positief getest tijdens hun quarantaine op de luchthaven.

13.46 - Ook gehandicaptenzorg wil snellere vaccinatie voor kwetsbaren

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag gevraagd de 25.000 medewerkers die werken met 'deze meest kwetsbare mensen' zo snel mogelijk te vaccineren. "Op die manier wordt de zorgcontinuïteit gestut bij de cliënten waar de gezondheidsrisico's het grootst zijn. Bovendien staat de capaciteit al lange tijd onder druk, door een hoog ziekteverzuim en onderbezetting", aldus de vereniging.

13.24 - Huisartsen onder zware druk door corona: uitval en sluiting

Het piept en kraakt bij de huisartsenpraktijken. Wachttijden lopen op en huisartsen maken soms weken van meer dan tachtig uur omdat ze ook de ziekenhuiszorg moeten overnemen. Ondertussen leggen de vele corona-uitbraken sommige praktijken plat. "Als deze zorg in gevaar komt, heeft dat grote gevolgen", waarschuwt de landelijke vereniging voor huisartsen bij RTL Nieuws.

12.45 - 'Kom niet meer naar Kampina, bos Oisterwijk en Loonse- en Drunense Duinen'

Boswachter Irma de Potter roept mensen op zondag niet meer naar de Loonse- en Drunense Duinen, de Kampina en de Oisterwijkse bossen te komen. "De parkeerplaatsen lopen extreem over en ook op veel paden is het overvol", laat ze weten. Vanwege de drukte is het lastig voor mensen om zich aan de coronavoorschriften te houden en anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

12.16 - Ruim tachtig procent van Japanners tegen doorgaan Spelen

Het draagvlak in Japan voor het doorgaan van de Olympische Spelen wordt steeds minder. Bij een telefonische peiling van het Japanse persbureau Kyodo News bleek dat ruim tachtig procent van de ondervraagden vindt dat het evenement komende zomer niet gehouden moet worden. Zo'n 35 procent antwoordde dat de Spelen van Tokio helemaal geschrapt moeten worden, 44,8 wil uitstel. In Tokio en omliggende regio's werd afgelopen week de noodtoestand uitgeroepen, omdat het aantal coronagevallen daar snel oploopt.

11.15 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 23 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. In totaal liggen er nu 387 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, tien minder dan een etmaal geleden. Drie coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal overgeplaatst, 21 zijn uit het ziekenhuis ontslagen en elf coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden. Dit zijn er vier meer dan zaterdag.

10.13 - Tweede week thuisonderwijs komt eraan, 'blijft gepuzzel'

Het geven van thuisonderwijs blijft voor veel ouders een puzzel. De Stichting Werkende Ouders krijgt aan de lopende band verhalen binnen van ouders die tegen problemen aanlopen. "Er zijn ouders met drie kinderen en maar één laptop, er zijn mensen die geen eigen werkplek hebben en naast hun kind moeten werken terwijl die zit te zoomen met de hele klas", vertelt Marjet Winsemius bij de NOS. Ook leraren uiten hun zorgen.

07.31 - OMT-lid: 'Langere lockdown vanwege langzame daling cijfers'

De huidige lockdown moet worden verlengd nu het aantal coronabesmettingen in Nederland slechts langzaam daalt. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. "Als de lichte daling niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse mutatie meer de overhand gaat nemen, zit je zelfs eerder aan striktere maatregelen te denken. Het is een spannende tijd moet ik zeggen."

Minister Hugo de Jonge bij een eerder Catshuisberaad (foto: ANP 2020/Robin Utrecht). vergroot

03.30 - Verlenging lockdown op tafel tijdens Catshuisberaad

Wat moet er gebeuren na 19 januari als de huidige lockdown afloopt? Die vraag staat centraal tijdens het Catshuisberaad zondag waarin een deel van het kabinet overlegt met deskundigen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel. Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt voor de hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog.

