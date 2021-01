Coronanieuws: opnieuw lichte afname aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

11.15 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 23 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. In totaal liggen er nu 387 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, tien minder dan een etmaal geleden. Drie coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal overgeplaatst, 21 zijn uit het ziekenhuis ontslagen en elf coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden. Dit zijn er vier meer dan zaterdag.