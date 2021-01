Bossen stromen vol wandelaars: ‘Dit is het enige wat we kunnen doen’

Drukte bij de Rustende Jager bij de Loonse en Drunense duinen (foto: Tonnie Vossen) vergroot

“We wilden gewoon lekker een stukje wandelen met de hond”, zegt een vijftal dat uit Ravenstein is komen rijden om te wandelen in de buurt van de Rustende Jager, bij de Loonse en Drunense duinen. Het is zo druk in de Brabantse natuurgebieden dat onder meer Natuurmonumenten oproept om niet meer naar de bossen te komen.

“Het is wel heel druk vandaag”, erkent Han van den Berg. Hij is met zijn vier wandelgenoten neergestreken bij een picknicktafel. Zelf heeft hij een horecabedrijf en heeft de deuren dus noodgedwongen gesloten. “Deze drukte kennen we niet. Het is heel jammer.”

Dit vijftal kwam uit Ravenstein om te wandelen bij de Loonse en Drunense duinen (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Of het dan wel verstandig is om je zelf ook tussen de drukte te voegen, daar legt de groep zich bij neer. “Het is overal druk”, zegt Wilma Cornelissen, die ook bij de groep van vijf hoort. “Gisteren waren we bij Wageningen in de buurt, daar was het óók druk. Met mooi weer wil je nu eenmaal naar buiten.” En daarbij is het best mogelijk om een beetje afstand te houden van elkaar, vinden ze. "Dan gaan we gewoon even buiten de paden. In de bossen valt het best mee."

Dat vinden ook Frans en Marij uit Tilburg. Het oudere stel zit even verderop. “Ja, we wisten wel dat het druk zou zijn. We komen hier wel meer”, vertellen ze. “Het is ook het enige dat kán. Mensen zoeken nu eenmaal met mooi weer de bossen op.” En dat kan ook prima, vinden ze. “We houden gewoon een beetje afstand van de rest.”

Ad en André met hun echtgenotes (foto: Tonnie Vossen) vergroot

En zelfs al is het te druk om goed afstand te houden, dan nog is het best verstandig om gewoon de bossen in de trekken op zo’n mooie dag als deze zondag, dat betogen André van Wezel uit Drunen en Ad Herman uit Kaatsheuvel. Zij trekken er zoveel mogelijk iedere dag op uit. “De buitenlucht is goed voor je”, zeggen ze. Al vinden ook zij de drukte vandaag wel extreem, er is niets mis met veel mensen in de bossen. "Het is niet terecht dat het afgeraden wordt om nog naar de bossen te komen. Lekker buiten lopen is het beste dat mensen kunnen doen."

