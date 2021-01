Coronanieuws: coronavaccins Moderna vanuit Oss verdeeld over het land

De coronavaccins bij Movianto in Oss. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

Peter de Bekker & Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De hoofdpunten:

Vanuit het bedrijf Movianto in Oss worden maandag de eerste doses van het coronavaccin van Moderna verspreid over Nederland.

Op zondag kwamen er in Brabant 980 nieuwe coronabesmettingen bij, in heel Nederland 6657.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

8.40 - Eerste zorgmedewerkers gevaccineerd in Amsterdam.

Ook in Amsterdam, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, is het vaccineren van zorgpersoneel maandag begonnen. Zo'n 30.000 medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen uit de hoofdstad en omliggende plaatsen krijgen een prik die ze beschermt tegen het virus.

Sinds de tweede golf hoort de hoofdstad tot de steden met de meeste coronagevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. "Hoewel dat voorlopig nog even zo zal blijven, kunnen we door de vaccinaties langzaamaan weer vooruit kijken, perspectief zien", zei wethouder Simone Kukenheim van zorg.

Ook in de regio's Drenthe en Haaglanden kunnen verpleeghuismedewerkers zich vanaf maandag laten vaccineren.

06.00 - Rode Kruis schaalt hulp vaccinatieprogramma op

Het Rode Kruis gaat de hulp aan het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus van de GGD opschalen. Naast de inzet van hulpverleners in de regio's Haaglanden en Hollands Midden, ondersteunt de organisatie nu ook in Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant. Het gaat voornamelijk om de inzet van EHBO'ers, laat het Rode Kruis weten.

03.31 - Gezondheidsraad adviseert wie eerst coronavaccin Moderna moet krijgen

Nu er een tweede vaccin tegen het coronavirus is, van de farmaceut Moderna, is de volgende stap bepalen wie dat vaccin als eerste krijgt. De Gezondheidsraad komt maandag met een advies, maar het kabinet kan hiervan afwijken . Minister Hugo de Jonge meldde vorige week dat het kabinet dit vaccin wil aanbieden aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Begin deze week wordt bekend wanneer het vaccineren met het Moderna-vaccin zal starten.

03.30 - Eerste prik verpleeghuismedewerkers Amsterdam, Den Haag en Assen

Nadat eerder verpleeghuismedewerkers in Veghel, Rotterdam en Houten werden gevaccineerd tegen het coronavirus zijn maandag de medewerkers in de regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Drenthe aan de beurt. Op de priklocaties in Amsterdam, Den Haag en Assen worden de eerste vaccins toegediend. Later deze week start het prikken in de rest van het land.

03.30 - Burgemeesters bespreken nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandagavond welke nieuwe coronamaatregelen er gaan gelden. Op 19 januari loopt de strenge lockdown af die op 15 december van kracht werd. Aangezien het aantal coronabesmettingen nog niet snel daalt, wordt er al rekening mee gehouden dat er na 19 januari strenge maatregelen blijven gelden.

05.57 - Coronavaccins Moderna maandag verdeeld over het land

Vanuit het bedrijf Movianto in Oss worden maandag de eerste doses van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna verspreid over het land. Het Europees Medicijn Agentschap keurde het middel van Moderna woensdag goed. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.