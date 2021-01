BioConnection wil 100.000 flesjes per dag vullen met coronavaccin

Het personeel wordt getraind voor de nieuwe productielijn (foto: Tessel Linders). vergroot

Oss is mogelijk de eerste plek in Nederland waar massaal coronavaccins van de band gaan rollen. Het bedrijf BioConnection heeft een gloednieuwe productielijn waar ruim 100.000 flesjes met het vaccin per dag kunnen worden afgevuld. Goed voor zo'n half miljoen tot een miljoen inentingen per dag.

"Als we op volle kracht zouden kunnen produceren, zouden we heel Nederland binnen een maand kunnen voorzien van het vaccin", vertelt directeur Alexander Willemse van het bedrijf. Als alles mee zit, kan het bedrijf in april gaan produceren.

Wereldwijd is er op dit moment een groot tekort aan productiecapaciteit. BioConnection is in gesprek met verschillende farmaceuten. "Bij bijna alle bedrijven in de wereld zijn de productielijnen vol. Wij hebben hier een heel aantrekkelijke, schone productielijn staan", vertelt Alexander Willemse van BioConnection.

"Deze ruimte moet honderd procent veilig zijn."

De Moderna's en AstraZenica's van deze wereld leveren het vaccin in bulk in grote flessen of zakken aan. Het Osse bedrijf verzorgt de laatste stap in het productieproces: het afvullen van de flacons. Uit zo'n flesje kunnen vijf tot zes inentingen worden gehaald. Bij Pfizer en AstraZeneca zelfs zo'n acht tot tien stuks.

Het Osse bedrijf heeft al een samenwerking met het Deense bedrijf AdaptVac, dat zelf een coronavaccin aan het ontwikkelen is. Inmiddels zijn de eerste flacons afgevuld voor de testfase van het Deense vaccin.

Intussen werkt de Osse farmaceut met man en macht om aan de eisen voor de certificering van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te kunnen voldoen. "De hele ruimte moet steriel zijn: de wanden, de vloer, het water, de lucht. Deze ruimte moet honderd procent veilig zijn. En we moeten aantonen dat de lijn doet wat deze moet doen."

Het bedrijf hoopt in april groen licht te krijgen. De vraag is of dat op tijd is. "Ik voorzie wel dat er in de loop van het jaar op de markt nog heel veel capaciteit bij zal moeten komen. Simpelweg omdat de afvulcapaciteit er in de wereld nu niet is."

"De afvulflesjes zijn uitverkocht bij de grote leveranciers."

Volgens Willemse is er op dit moment nog een ander probleem: "Dat is echt de bottleneck, letterlijk", vertelt hij. "De afvulflesjes zijn uitverkocht bij de grote leveranciers. De grote ontwikkelaars zijn alle voorraden aan het opkopen. Op de meest gewilde flesjes zit inmiddels een levertijd van een jaar."

De directeur hoopt dat het vaccin van het Deense AdaptVac in het derde of vierde kwartaal van dit jaar wordt goedgekeurd. Hij gaat ervan uit dat in ieder geval dat vaccin dan (deels) in Oss van de band gaat rollen.

Daarmee zou Oss opnieuw op de kaart worden gezet als het kloppend hart van de coronabestrijding. Oss is namelijk ook al het epicentrum wat betreft de verspreiding van de coronavaccins. Het Osse bedrijf Movianto zorgt voor de opslag en distributie van de miljoenen vaccins.

