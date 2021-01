Coronanieuws: Eerste vaccins Moderna geleverd in Oss, Kuijpers: voorlopig geen code zwart

Eerste vaccins geleverd in Oss (beeld: NOS). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

De hoofdpunten:

802 nieuwe Brabantse coronagevallen, laagste aantal in ruim een maand tijd

De eerste partij coronavaccins Moderna is afgeleverd in Oss

Het kabinet hoopt de basisscholen en kinderopvang op 25 januari te openen

18.40 - Nog geen besluit ministerie over inzet Moderna-vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid kan nog niet zeggen hoe en wanneer de eerste levering van het coronavaccin van Moderna wordt ingezet. De Gezondheidsraad adviseerde maandag het vaccin "zo snel mogelijk" te gebruiken voor 60-plussers. Een woordvoerder van het ministerie kon maandag nog niets zeggen over wie de prik als eerste kan verwachten, of wanneer de inentingen met het Moderna-vaccin van start gaan.

Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld. In het eerste kwartaal worden naar verwachting circa 400.000 doses geleverd. Voor een goede bescherming tegen het virus zijn twee prikken nodig.

17.34 - Gezondheidsraad: geef coronavaccin Moderna aan ouderen

Ouderen moeten als eersten en zo snel mogelijk het nieuwe coronavaccin van Moderna toegediend krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de raad kan de druk op de zorg worden verminderd als de vaccinatie begint "bij de oudste leeftijdsgroepen" en daarna bij andere 60-plussers.

Mensen van zestig jaar en ouder lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden, of zelfs te overlijden, wanneer ze besmet raken met het coronavirus. Het middel van Moderna werkt goed bij deze groep.

17.10 - Kabinet trekt plan tegen leeftijdselectie op ic-afdelingen in

Het kabinet trekt definitief zijn plan in om selectie op intensivecareafdelingen op basis van leeftijd te verbieden, in het geval van extreme drukte in ziekenhuizen. Dat laat minister Tamara van Ark (Medische Zorg) weten aan de Tweede Kamer. Een meerderheid in het parlement sprak zich vorige week in een debat over de coronacrisis al uit tegen het plan.

Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld, voor het geval het in ziekenhuizen tot een zogenoemd 'code zwart'-scenario komt. In het uiterste geval kan leeftijd een criterium zijn om een bed toe te wijzen, als het onderscheid niet op medische gronden kan worden gemaakt.

17.00 - Ernst Kuipers: code zwart voorlopig niet aan de orde

Ziekenhuizen hoeven voorlopig niet te kiezen welke patiënten ze nog opnemen en wie niet. Het aantal opgenomen coronapatiÙnten is aan het dalen en blijft voorlopig ook dalen, verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Eind januari liggen waarschijnlijk ongeveer 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen ruim 2600 nu en bijna 2900 vorige week.

Rond de jaarwisseling behandelden de ziekenhuizen veel opgenomen patiënten. Bovendien waren er veel positieve tests, ook al waren de lockdownmaatregelen toen al twee weken van kracht. "Dan moet je je voorbereiden op waar het naartoe gaat. Bij inroostering wil je een week vooruitkijken. Dan moet je rekening houden met verdere stijging", legt Kuipers uit.

16.50 - Eerste partij coronavaccins Moderna afgeleverd in Oss

De eerste doses van het Modernavaccin zijn maandagmiddag aangekomen bij Movianto in Oss. Van daaruit wordt het later verspreid over Nederland. Het is de eerste levering die ons land krijgt.

De Europese Commissie liet het vaccin van Moderna vorige week als tweede toe tot de Europese markt, na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). BioNTech en Pfizer kregen eerder al Europese goedkeuring voor hun coronavaccin.

Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld. In het eerste kwartaal worden naar verwachting circa 400.000 doses geleverd. Voor een goede bescherming tegen het virus zijn twee prikken nodig.

16.18 - Discussie over verkiezingen in coronatijd laait verder op

IC-baas Diederik Gommers sluit niet uit dat deskundigen zullen afraden om de verkiezingen voor de Tweede Kamer, medio maart, gewoon te houden. Dat zei hij in 1 op 1 op Radio1. De besmettingscijfers zouden er eventueel aanleiding toe kunnen geven.

"Het zou zo kunnen zijn dat wij zeggen, luister eens, het gaat echt de verkeerde kant op, ja jongens, dat moeten we niet doen dadelijk in maart." Hij benadrukte dat het nu nog niet het moment daarvoor is.

15.26 - 802 nieuwe besmettingen in Brabant

De afgelopen 24 uur zijn in Brabant 802 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan gisteren, toen waren het er nog 977. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. In heel Nederland werden 5499 nieuwe besmettingen geteld. Dat is lager dan het laatste landelijke weekgemiddelde van 7267 per dag.

Het aantal nieuwe besmettingen is zowel landelijk als in Brabant sinds 2 december niet meer zo laag geweest, een ruime maand dus:

15.22 - Kabinet hoopt basisschool en kinderopvang op 25 januari te openen

Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen, zeggen ingewijden. Het hangt wel af van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten 'Britse variant' van het coronavirus. Pas nadat de deskundigen van het OMT met een advies erover zijn gekomen, neemt het kabinet een besluit.

In eerste instantie zouden scholen en de kinderopvang op 18 januari weer opengaan, maar zondag werd na kabinetsoverleg over corona op het Catshuis al aannemelijk dat ze langer dicht blijven. Het kabinet kondigt dinsdag namelijk naar verwachting aan dat de lockdown, die sinds half december van kracht is en tot zeker 19 januari zou gelden, wordt verlengd met waarschijnlijk drie weken. Middelbare scholen blijven naar het lijkt wel dicht zolang de lockdown geldt.

15.00 - Grootschalige coronatest Lansingerland, elke inwoner uitgenodigd

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland krijgen een gerichte oproep om zich te laten testen op het coronavirus. Aanleiding is de uitbraak van de 'Britse variant' van het virus bij een school in Bergschenhoek in de gemeente. Het is de eerste keer in Nederland dat er gericht extra wordt getest in een gebied waar een grote uitbraak is.

De oproep van GGD Rotterdam-Rijnmond geldt voor alle inwoners van Lansingerland van twee jaar en ouder, ook als zij geen klachten hebben die doen denken aan een coronabesmetting. Inwoners van Lansingerland krijgen vanaf woensdag een uitnodiging in hun brievenbus, vanaf dan kunnen ook al de eerste mensen worden getest. Ze worden getest op zowel de 'Britse' variant van het coronavirus als de 'Zuid-Afrikaanse'.

14.50 - IC-voorzitter Gommers wil scholen nog even dicht houden

Hou de scholen nog een tijdje dicht. Dat is het advies van landelijke IC-voorzitter Diederik Gommers. Daarmee kan de IC ''wat tijd kopen''. Volgens Gommers is er met de huidige maatregelen duidelijk “minder mobiliteit en vooral in de groep van 13 tot 17 jaar zijn er minder besmettingen”. Een teken dat het sluiten van scholen helpt het aantal besmettingen te beperken.

14.11 - 24 uur per dag prikken straks mogelijk

Als er straks genoegd vaccins beschikbaar zijn, is het mogelijk om mensen straks 24 uur per dag te in te enten tegen corona. Dat zei GGD-topman André Rouvoet op NPO Radio 1. Hij vraagt zich wel af mensen überhaupt bereidt zijn midden in de nacht naar de priklocaties zouden willen komen.

14.00 - Meerderheid leraren voelt zich niet veilig bij fysieke lessen

Veel leraren die tijdens de lockdown doorgaan met lesgeven op school, voelen zich niet veilig voor het coronavirus. In een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) antwoordt 26 procent van de docenten die nog fysiek lesgeven ''nee'' op de vraag of zij zich veilig voelen. 28 procent beantwoordt deze vraag met een volmondig ''ja'', de rest houdt het op ''enigszins''.

12.59 - Boekenwinkels willen hun deuren weer openen en starten petitie

Er is een petitie gestart om boekenwinkels toe te voegen aan het lijstje van essentiële winkels van het kabinet. Via de site petities.nl, het grootste Nederlandse platform op petities te starten, kan iedereen het plan steunen.

Woordvoerder van uitgeverij Audax, eigenaar van winkels als Bruna, AKO en The Read Shop zei tegen de NOS: ''Wij zijn van mening dat een laagdrempelige beschikbaarheid van kranten, tijdschriften en boeken een belangrijke rol vervult in het vormen van mening en daarmee de vrijheid van meningsuiting ondersteund.''

In de petitie staat dat de regering bij het aanwijzen van essentiële winkels alleen denkt aan het lichaam en niet aan de geest. ''Dat boeken ook online te bestellen zijn is geen argument. Alleen grote platforms profiteren daarvan, terwijl je bij boekhandels juist onbekende werken en kleine juweeltjes kunt ontdekken dankzij de kundigheid van de boekhandelaar'', staat er.

Een van de vestiging van boekenzaak AKO (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

12.33 - Nederland gaat buffervoorraad EU voor nieuwe epidemie beheren

Nederland gaat een deel van de voorraden beheren die de Europese Commissie aanlegt om een nieuwe epidemie aan te kunnen. Of Nederland bijvoorbeeld mondkapjes, beademingsapparatuur of coronatests gaat opslaan is nog onduidelijk.

De Europese Unie besloot afgelopen voorjaar alvast voorraden aan te leggen om te voorkomen dat Europese landen opnieuw zonder de juiste medische materialen komt te zitten. De grote voorraden zijn een aanvullen op de landelijke voorraden. Er kan een beroep gedaan worden op de buffers als ''de nationale gezondheidszorg simpelweg overweldigd wordt'' door een epidemie, zei EU-commissaris Janez Lenarcic eerder.

Duitsland, Roemenië, Denemarken, Griekenland, Hongarije en Zweden hebben zich al eerder opgeworpen als gastland voor een deel van de buffervoorraad. Zij regelen ook de inkoop. Nederland, België en Slovenië sluiten zich daarbij nu aan.

12.26 - Corona-zorgen drukken de beurzen, maaltijdbestelbedrijven koploper in AEX

De Europese aandelenbeurzen deden maandag een stapje terug, na de sterke koerswinsten in de eerste week van het nieuwe jaar. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de lockdowns in veel Europese landen.

Het maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway ging aan de kop in de AEX met een winst van 2 procent. Het bedrijf profiteert flink van de coronacrisis omdat veel mensen eten thuis laten bezorgen door de sluiting van restaurants.

12.15 - Eerste geval Britse coronavariant in Mexico reisde via Schiphol

Het eerste geval van de Britse variant van het coronavirus is vastgesteld bij een Brit die via Schiphol reisde. De 56-jarige man reisde via Amsterdam en Mexico-Stad naar het noordoostelijke Matamoros in Mexico. De Britse variant van het cornavirus is een stuk besmettelijker gebleken.

De Engelsman werd in Matamoros bij het bedrijf waar hij werkt positief getest. Hij was 28 december aangekomen in Mexico en had de hele reis nergens last van gehad. 4 januari werd hij met ernstige klachten in het ziekenhuis opgenomen. Mexicaanse media meldden dat de patiënt zaterdag nog op de intensive care lag, maar dat het niet bekend is hoe het nu met hem gaat.

Vooralsnog is bij geen van de andere vliegtuigpassagiers op de vlucht van Mexico-Stad naar Matamoros besmetting vastgesteld. Het is niet bekendgemaakt waar de man werkzaam is en waarom de Brit vanuit Amsterdam naar Mexico is vertrokken.

11.47 - Politie beboet 611 mensen in week tijd vanwege niet naleven coronaregels

De afgelopen week zijn in Nederland 611 mensen bekeurd en 626 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de coronaregels. Dat meldt de politie. Ook zijn er 31 illegale feesten beëindigd. "Denk aan je gezondheid en die van anderen, hou afstand en mijd drukke plekken", schrijft de politie op Twitter.

11.22 - 30 Brabanders met corona in ziekenhuizen opgenomen

De afgelopen 24 uur werden er dertig Brabanders met corona opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er zeven meer dan zondag. In totaal liggen er nu 399 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Acht mensen zijn in de afgelopen 24 uur overleden.

10.30 - Toename eenzaamheid na corona-uitbraak

Het eenzaamheidsgevoel onder volwassenen in Nederland is in de zomer flink toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. De universiteit deed samen met Fonds Slachtofferhulp en twee universiteiten in Ierland en Duitsland een onderzoek onder 4100 Nederlanders.

Voor de corona-uitbraak kampte nog 18 procent van de mensen met een sterk gevoel van eenzaamheid nu is dat 25 procent. Het namen het aantal angst- en depressieve symptomen toe van 18 procent in 2019 naar 26 procent in juni 2020.

Op de gehele volwassen bevolking kampten iets minder mensen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen na de eerste uitbraak.

10.10 - Rode Kruis stuurt meer hulptroepen voor vaccinatieprogramma

Het Rode Kruis gaat meer hulpverleners inzetten om te helpen bij het vaccinatieprogramma van de GGD. Naast de inzet van hulpverleners in de regio's Haaglanden en Hollands Midden, ondersteunt de organisatie nu ook in Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant. Het gaat voornamelijk om de inzet van EHBO'ers, laat het Rode Kruis weten.

10.00 - Corona-expertteam moet tien dagen in quarantaine in China voor ze kunnen beginnen met onderzoek

Het tienkoppige team dat donderdag aankomt in China om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus moet twee weken in quarantaine. "Ik heb zin in de missie, maar wat minder zin in de quarantaine", zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans, een van de onderzoekers.

De internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan zich in het begin vooral richten op het begin van de eerste uitbraak. "Er zijn allerlei studies door deze en gene gedaan maar die informatie is nog niet echt goed bij elkaar gelegd. Dus daar beginnen we mee en kijken we wat we daarvan kunnen leren", vertelt Koopmans.

De onderzoekers blijven naar verwachting ongeveer een maand in China.

9.40 - Fiscale opsporingsdienst had het drukker door corona

De FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, heeft het door corona drukker gehad dit jaar. Het FIOD doet onderzoek naar grootschalige fraude en georganiseerde misdaad en beoordeelde afgelopen jaar vierhonderd meldingen. Daarvan had 75 procent te maken met beschermingsmiddelen zoals mondmaskers.

De organisatie meldde dat criminelen in deze tijden misbruik hebben gemaakt van de situatie, de onrust en het gebrek aan middelen. "Dit heeft onder meer geleid tot strafrechtelijke onderzoeken naar oplichting met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handel in vervalste gezondheidsverklaringen en misbruik van steunmaatregelen."

8.40 - Eerste zorgmedewerkers gevaccineerd in Amsterdam, Drenthe en Haaglanden

Ook in Amsterdam, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, is het vaccineren van zorgpersoneel maandag begonnen. Zo'n 30.000 medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen uit de hoofdstad en omliggende plaatsen krijgen een prik die ze beschermt tegen het virus.

Sinds de tweede golf hoort de hoofdstad tot de steden met de meeste coronagevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. "Hoewel dat voorlopig nog even zo zal blijven, kunnen we door de vaccinaties langzaamaan weer vooruit kijken, perspectief zien", zei wethouder Simone Kukenheim van zorg.

Ook in de regio's Drenthe en Haaglanden kunnen verpleeghuismedewerkers zich vanaf maandag laten vaccineren. Dat gebeurt in Assen en Den Haag.

06.00 - Rode Kruis schaalt hulp vaccinatieprogramma op

Het Rode Kruis gaat de hulp aan het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus van de GGD opschalen. Naast de inzet van hulpverleners in de regio's Haaglanden en Hollands Midden, ondersteunt de organisatie nu ook in Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant. Het gaat voornamelijk om de inzet van EHBO'ers, laat het Rode Kruis weten.

03.31 - Gezondheidsraad adviseert wie eerst coronavaccin Moderna moet krijgen

Nu er een tweede vaccin tegen het coronavirus is, van de farmaceut Moderna, is de volgende stap om te bepalen wie dat vaccin als eerste krijgt. De Gezondheidsraad komt maandag met een advies, maar het kabinet kan hiervan afwijken . Minister Hugo de Jonge meldde vorige week dat het kabinet dit vaccin wil aanbieden aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Begin deze week wordt bekend wanneer het vaccineren met het Moderna-vaccin zal starten.

03.30 - Eerste prik verpleeghuismedewerkers Amsterdam, Den Haag en Assen

Nadat eerder verpleeghuismedewerkers in Veghel, Rotterdam en Houten werden gevaccineerd tegen het coronavirus zijn maandag de medewerkers in de regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Drenthe aan de beurt. Op de priklocaties in Amsterdam, Den Haag en Assen worden de eerste vaccins toegediend. Later deze week start het prikken in de rest van het land.

03.30 - Burgemeesters bespreken nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandagavond welke nieuwe coronamaatregelen er gaan gelden. Op 19 januari loopt de strenge lockdown af die op 15 december van kracht werd. Aangezien het aantal coronabesmettingen nog niet snel daalt, wordt er al rekening mee gehouden dat er na 19 januari strenge maatregelen blijven gelden.

05.57 - Coronavaccins Moderna maandag verdeeld over het land

Vanuit het bedrijf Movianto in Oss worden maandag de eerste doses van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna verspreid over het land. Het Europees Medicijn Agentschap keurde het middel van Moderna woensdag goed. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus.

