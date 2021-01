Drugsbaas moet 7 miljoen euro betalen aan de staat

De woonwagen van G. werd met kogels doorzeefd. vergroot

Drugsbaas John G. (61) die in 2018 vier jaar cel kreeg, gaat 7 miljoen euro aan de staat betalen. Het OM heeft hierover een schikking met de man uit Breda getroffen, meldt justitie maandag. Daarmee is het hoger beroep in zijn strafzaak van de baan.

John G. kreeg de celstraf, omdat hij zich in 2009 en 2010 bezighield met de productie van en handel in soft- en harddrugs en met witwassen. Tegen G. was zes jaar geëist.

Zoon om het leven

John G. kwam in 2010 in het nieuws toen zijn woonwagen in Breda werd doorzeefd met kogels. Zijn 12-jarige zoon Danny kwam daarbij om het leven. Het zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat G. 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt, stelde justitie toen. De rechtbank sprak hem destijds vrij van handel in die bewuste 400 kilo, omdat het bewijs ontbrak dat het om cocaïne ging.

De rechtbank verklaarde ook de miljoenen die John G. met de drugshandel zou hebben verdiend verbeurd. Ook een auto raakte hij kwijt. Tegen het vonnis van de rechtbank ging zowel het OM als de verdachte in beroep.

Met de verdachte is afgesproken dat hij en het OM het hoger beroep intrekken. Het gerechtshof in Den Bosch is daar akkoord mee gegaan. Daarmee wordt het vonnis van de rechtbank onherroepelijk. John G. zal de vier jaar gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest, moeten uitzitten.

Er loopt nog wel een ontnemingszaak tegen de medeverdachte. Dat is zijn zoon Sander (40). Die kreeg drie jaar celstraf.

