Traag internet tijdens de lockdown? Hier ligt dat aan en dit kun je eraan doen

Doordat er veel mensen thuiswerken hebben ook steeds meer werknemers en scholieren last van een trage internetverbinding. "Dit komt niet omdat de netwerken overbelast zijn", zegt woordvoerder Hans van Zon van KPN.

"Er is genoeg ruimte, er is zelfs ruimte over", voegt hij er geruststellend aan toe. Alle internetproviders maken gebruik van hetzelfde glasvezel- of kopernetwerk. Alleen VodafoneZiggo heeft een eigen netwerk. Al deze providers zeggen geen overbelast netwerken te hebben.