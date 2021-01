Burgerfront wil verzet tegen coronaregels, maar wat voor club is dat eigenlijk?

Voorbeelden van de 'juridische' informatie van Burgerfront (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het initiatief Burgerfront dook afgelopen weekend op bij de gebeurtenissen in Eindhoven bij een delicatessenzaak waar het personeel zich hevig verzet tegen de mondkapjesplicht. Op de ruit hingen pamfletten die door het initiatief zijn verspreid. Maar wat is Burgerfront? Omroep Brabant zocht het uit.

De medewerkster van de delicatessenzaak aan de Kleine Berg beriep zich op bepaalde regels en wetten en verwees naar de juridische informatie van Burgerfront. Om die reden nam Omroep Brabant contact op met deze club, in de hoop een beeld te schetsen van hun boodschap, initiatiefnemers en visie.

De initiatiefnemer gaf echter direct aan dat Omroep Brabant en Burgerfront 'geen vrienden zijn', dat de berichtgeving op onze website 'abominabel' is dat hij ons niet vertrouwt met informatie. Het gesprek liep daardoor al snel spaak.

Maar ook zonder interview wordt het een en ander duidelijk over Burgerfront. Zo blijkt het om het een initiatief van Jeroen Sloendregt te gaan. Hij zegt zelf dat het een initiatief is van meerdere mensen maar wie de anderen zijn, is onduidelijk. Alle informatie die online te vinden is is namelijk terug te herleiden naar Sloendregt zelf.

Burgerfront omschrijft zichzelf als ‘een blok van bezorgde burgers die de politiek af en toe aan haar taak kan herinneren en waar nodig kan bijsturen’. Burgerfront staat naar eigen zeggen voor:

geen lockdown,

terug naar het oude normaal,

geen coronaboetes,

het terugtrekken van de noodwet.

Die missie hoopt Burgerfront te bereiken door juridische informatie te verspreiden. Informatie die wordt ingezet door bijvoorbeeld de winkelier van de delicatessenzaak in Eindhoven die weigerde mondkapjes te dragen en dat ook niet van zijn klanten vroeg.

Die informatie houdt volgens hoogleraar Jan Brouwer echter totaal geen stand. Sloendregt geeft deze info omdat hij naar eigen zeggen MKB-jurist is. Het is onduidelijk waar hij gestudeerd heeft en of hij een diploma heeft. Hier is online geen bewijs van te vinden. Sloendregt is ondernemer en was eigenaar van bijvoorbeeld het bedrijf Herbapharm en heeft nu nog verschillende bv’s op zijn naam.

Burgerfront verkoopt via de website zogenaamde juridische toolkits voor ondernemers (kosten: 59,95 euro inclusief btw) en merchandise zoals petten, autostickers en vlaggen. Daarnaast verspreidt Burgerfront pamfletten, stickers en informatie voor bedrijven en horecaondernemers.

"Ik heb er helemaal niet om gevraagd."

Verschillende bedrijven in Eindhoven hebben de afgelopen maanden een envelop vol info gekregen. Daar was niet iedereen van gediend. Horecaondernemer Jan uit Eindhoven zei bijvoorbeeld: "Ik heb er helemaal niet om gevraagd. Dat mensen in deze onzin geloven moeten ze zelf weten, maar ik vind niet dat je het bij anderen in de brievenbus moet doen.”

De vrouw die de post bezorgde is volgens hem dezelfde vrouw die bij de delicatessenwinkel in Eindhoven werkt en die het afgelopen weekend aan de stok kreeg met een verslaggever van Omroep Brabant. Daarbij beriep ze zich op de wet en op diverse juridische artikelen.

Burgerfront is ook actief op sociale media. Het bereik van Burgerfront is hier redelijk groot te noemen. Ze hebben meer dan 2000 volgers op Facebook, meer dan 3000 volgers op Twitter en hun meest bekeken video op YouTube is 39.000 keer bekeken. Hoeveel mensen aangesloten zijn bij Burgerfront is onduidelijk. Op de website staan verschillende vacatures voor vrijwillige functies, zoals socialmedia-moderators en regiomanagers.

Om zijn boodschap te verspreiden deelt Burgerfront daarnaast berichten op basis van wetenschappelijke artikelen die zouden bewijzen dat COVID-19 een verzinsel of een samenzwering is.

Een voorbeeld is dit artikel dat zou bewijzen dat mensen die gevaccineerd zijn, meer aeorosolen verspreiden. Maar wie naar de betrouwbare wetenschappelijke bron toegaat, ziet dat het om onderzoek uit 2017/2018 gaat over het griepvirus (influenza). COVID-19 en Influenza worden veroorzaakt door verschillende virussen en het artikel is daarom geen bewijs dat het COVID-19-vaccin mensen in superspreaders verandert. Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de berichten, want er staan geen namen bij, alleen de schuilnaam 'Frontier3'.

