Gif ontsnapt uit drugslab na geknoei met zoutzuur: alleen het opruimen kost al 50.000 euro

Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de vondst van een werkend drugslab in een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk. Dat gebeurde op woensdag 2 december. Waarschijnlijk door geknoei met zoutzuur ontsnapten er giftige dampen uit de loods. Toen de politie aankwam, waren de mensen die er werkten al verdwenen. Het opruimen van het verlaten drugslab kostte zo'n 50.000 euro.

Op woensdag 2 december kort na één uur kwam bij de politie een melding binnen van een mogelijke brand in een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk. In die loods zat echter een werkend drugslaboratorium waar amfetamine ofwel speed werd gemaakt.