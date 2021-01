Verwarde Pool steekt agent met mes in Haghorst en wordt neergeschoten, justitie eist tbs

(foto: Foto: Toby de Kort/SQ Vision) vergroot

Justitie eiste maandag tbs tegen de verwarde man die april vorig jaar een agent neerstak in Haghorst. Ook zou de Poolse man een schadevergoeding aan twee betrokken agenten moeten betalen.

De politie kreeg op 22 april een melding dat er iemand met verschillende messen zou rondlopen op Sint Josephstraat in Haghorst. Agenten spraken de man aan en hij werkte in eerste instantie mee. Plotseling trok de man zichzelf los waarbij een van de agenten werd geraakt door een mes.

De Pool ging vervolgens een andere agent met zijn mes te lijf, waarop de gewonde agent hem in zijn bil schoot. De agent is lichtgewond geraakt bij de aanval en is in het ziekenhuis behandeld. De Poolse man kon worden aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht.

Niet terug de cel in

De man hoeft volgens deze eis niet meer terug de cel in. De geëiste celstraf is namelijk precies even lang als de tijd die de man heeft vastgezeten in afwachting van de rechtszaak.

Bij deze eis, tbs met voorwaarden, is geen dwangverpleging nodig. De tbs'er gaat dan niet gedwongen naar een tbs-kliniek. Hij moet zich wel houden aan een aantal strenge voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld een verblijf in een forensisch psychiatrisch ziekenhuis zijn of hij moet een psychiatrische behandeling ondergaan.

De rechter buigt zich nu over de zaak en doet over twee weken uitspraak. In juli bleek overigens al dat de agent niet wordt vervolgd. Volgens het OM handelde de agent uit noodweer.

