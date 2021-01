Dode man in het bos: politie weet dankzij tips wie hij is

Een deel van het bos in Helvoirt werd na de vondst van het lichaam afgezet (foto: Bart Meesters). vergroot

De politie weet wie de dode man is die zondagochtend in een bos bij Helvoirt is gevonden. Het gaat om een man van 71 zonder vaste woon- of verblijfplaats. "Zonder de vele tips was dit niet gelukt", zegt wijkagent Marcel de Rouw dankbaar.

De dode man werd door wandelaars gevonden, niet ver van een hutje in het bos en vlakbij het mountainbikeparcours. Daar 'woonde' deze man waarschijnlijk de afgelopen tijd.

Lang bleef onduidelijk wie de man was. De politie dacht het zondag even te weten, maar die man werd opgespoord en bleek het dus niet te zijn. Wijkagent Marcel de Rouw deed daarom een oproep aan omwonenden om zich te melden als ze een vermoeden hebben om wie het ging of als ze iets hebben gezien of gehoord.

Dat bleek dus succesvol. "De tips stroomden binnen. Een van die tips gaf de doorslag", zegt De Rouw. "De man heeft vroeger veel in de omgeving van Tilburg en Den Bosch geleefd."

De wijkagent benadrukt dat het niet om een misdrijf gaat, maar om een natuurlijke dood. Waaraan de man precies is overleden, is niet bekendgemaakt.

