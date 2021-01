Toch geen werkzaamheden aan bushalte voor de deur van Karel

Karel Dictus blokkeerde met zijn vrachtwagens de bushalte (foto: Omroep Brabant). vergroot

De gemeente Zundert heeft actievoerder Karel Dictus via een brief laten weten de werkzaamheden aan het busperron in de Veldstraat voorlopig op te schorten. Dictus blokkeert sinds maandagochtend met twee vrachtwagens de bushalte voor zijn woning omdat hij die daar weg wil hebben.

Al twee dagen belemmert Karel Dictus de werkzaamheden aan het nieuwe busperron voor zijn deur omdat hij vindt dat er niet genoeg ruimte voor is. De gemeente Zundert dreigde daarop de twee blokkerende vrachtwagens weg te slepen en legde een dwangsom op van tweeduizend euro per wagen. Dictus, die in de Veldstraat woont en werkt, trok zich daar echter niets van aan en meent dat de maatregelen niet wettig zijn.

Brief van de gemeente

De gemeente lijkt nu, in ieder geval tijdelijk, te capituleren. Dictus ontving dinsdag eind van de middag een brief van het college van de gemeente Zundert, waar de volgende passages instaan:

"Omdat wij hechten aan een zorgvuldige voorbereiding van deze werkzaamheden hebben wij gezien de huidige situatie besloten om de werkzaamheden in de Veldstraat voorlopig op te schorten."

"Nu de werkzaamheden voorlopig niet worden uitgevoerd zal het daarvoor ingestelde parkeerverbod zo snel mogelijk worden opgeheven. We rekening op uw medewerking om uw voertuigen bij de bushalte weg te halen."

Keutel ingetrokken

Naar aanleiding van de brief gaat de Zundertse ondernemer zijn kleine vrachtwagens dinsdagavond zoals gevraagd bij de bushalte weghalen. "Ik ben er wel blij mee", zegt Karel Dictus. "Ik vind het ook wel een overwinning, want ze trekken hun keutel toch in. Maar ik moet nog zien hoe het allemaal verder gaat lopen."

Want Dictus blijft voorzichtig. Maar ook strijdvaardig: "Ik ben gesteund door het Gehandicapten Platform Zundert en die hebben flink met de vuist op tafel geslagen bij de gemeente. Door hen zal de bushalte wel eens verplaatst kunnen worden. Ik vind het wel raar dat de burgemeester niet met mij wil praten. Dan hoor je eigenlijk zo'n functie niet te hebben. We gaan het zien, maar ik geef niet op."

