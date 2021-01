Colombiaans cocaïnelab in koeienstal: laboranten de bak in

Luis, Wilmar, Aguileo en boer Coert (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

Drie Colombiaanse mannen die in een stal in Lepelstraat cocaïne uit karton persten, zijn veroordeeld tot ieder drie jaar cel. De koeienboer die de stal verhuurde is vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij ervan wist.

Volgens de rechtbank tekende de boer begin vorig jaar een huurcontract voor drie maanden met een Belgische man. Binnen mocht de Belg tenten opslaan. Maar er gebeurde wat anders. Zowel de boer als de Belg zeggen dat ze van niks wisten.

Partytent

Binnen in de loods aan de Noorder Kreekweg werd een grote partytent opgezet. En er trokken stiekem drie Colombianen in de stal, met een hele lading spullen zoals zeven, pannen en vaten.

Ze woonden er ongeveer tien dagen. De mannen sliepen in een vouwwagen die er stond geparkeerd. Eten en drinken deden ze rondom hun kampeerplek.

Zwavelzuur

Daar stonden ook allerlei brandbare en giftige stoffen zoals zwavelzuur, benzine en ammoniak. Dat was nodig voor het verwerkingsproces. De cocaïne zat namelijk verstopt in stukken karton en kartonnen dozen. Met de chemische stoffen konden de Colombianen het spul er uit weken.

Dat had al ongeveer 24 kilo coke opgeleverd. In de stapels karton die klaar lagen, was voor nog eens 44 kilo drugs opgelost. De straatwaarde liep in de miljoenen euro's.

Op 4 maart viel de politie binnen in de loods en konden agenten de drie Colombianen op heterdaad betrappen. Hun dna zat op diverse plekken. Eentje had ook foto's op zijn mobieltje van de koeien in de stal ernaast.

Nieuwe sloten

De boer krijgt geen straf want of hij opzettelijk meewerkte aan het drugslab, is nog maar de vraag. Hij had weliswaar na het afsluiten van het huurcontract tegen zijn vader gezegd dat hij er niet meer mocht komen en dat er nieuwe sloten op de deuren waren gezet. Bovendien zei hij tegen een werknemer dat er tijdelijk kennissen woonden. De boer ontkent dat hij dat allemaal heeft gezegd.

De rechtbank noemt het 'bijzonder' dat de boer niks heeft gemerkt van het lab. Maar voor de rechters is dat onvoldoende om hem te veroordelen: het staat niet vast dat hij ook echt wist wat de Colombianen er uitspookten.

Gesloten

De afgelegen stal ligt op een paar honderd meter van het Schelde-Rijnkanaal aan de grens met Zeeland. Loods 4 waarin het drugslab zat, werd in november voor zes maanden gesloten door de gemeente Bergen op Zoom, waar Lepelstraat onder valt.

De stal in het buitengebied van Lepelstraat (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

