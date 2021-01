Ronny's kippenstallen staan leeg doordat de restaurants dicht zijn: ‘Ik kan alleen maar wachten’

Normaal heeft boer Ronny Graat uit De Mortel 200.000 kippen, nu heeft hij er nul. Zes stallen staan leeg doordat de restaurants al maanden dicht zijn. De lockdown werd dinsdag ook nog eens verlengd. “Het geeft een vreemd en leeg gevoel.”

Ietwat onwennig loopt hij door de lege stal. “Normaal zit ik hier lekker warm tussen de kuikentjes. Dat is veel fijner dat zo’n koude, lege stal zonder levendigheid”, zegt hij teleurgesteld. “Het doet dubbel pijn”, legt de boer uit. “Ik ben graag met kippen in de weer, maar die zijn er nu niet. En dan levert het nu dus ook geen geld op. Dat raakt je.”

Graat levert normaal kippen voor onder andere restaurants, cateringbedrijven en maaltijdbezorgers. De kuikens komen bij hem binnen als ze een dag oud zijn. Na zes weken worden ze verkocht. “Doordat er door corona zo weinig vraag is, is de verkoopprijs helemaal ingezakt. Ik hou er dan nauwelijks iets aan over.” De boer kiest er daarom voor om voorlopig maar helemaal geen kippen te houden. “Het is de minst slechte optie.”