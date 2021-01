Daan haalt in een paar uur tijd 10.000 euro op voor Opa K’NEX

Toen de 29-jarige Daan Jongen woensdagochtend las over de trieste diefstal van het zelfgebouwde reuzenrad van Opa K’NEX, wilde hij meteen iets doen. Binnen een paar minuten zette hij een crowdfundingactie op en binnen een paar uur was er al genoeg geld opgehaald om wel twintig nieuwe reuzenraderen van K’NEX te bouwen.

“Ik kreeg een artikel doorgestuurd over die meneer en ik werd er heel verdrietig van. Ik vond het zo sneu en mijn vrouw zat ook met tranen in haar ogen. Er kwamen veel reacties online maar ik dacht: ik moet iets doen! Maar wat? Dus ik dacht: dan maar een crowdfundingactie, misschien lukt het wel om een paar honderd euro op te halen", vertelt Daan.

Awkward

Hij deelde de actie op Twitter en toen was het wachten geblazen. “De eerste vijf, tien minuten gebeurde er niks. Ik dacht: dit is wel ongemakkelijk… moet ik het er maar weer af halen?”, maar gelukkig had hij geduld. “Daarna ging het ineens hard en stond de teller al snel op tweehonderd, driehonderd euro. Daarna ging het als een lopend vuurtje.”