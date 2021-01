Opa en Oma K'NEX zijn dankbaar voor steun na diefstal van reuzenrad: 'We weten niet wat we meemaken'

Wachten op privacy instellingen... Opa en Oma K'NEX hopen dat de dieven spijt krijgen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Opa en Oma K'NEX reageren op alle steun

Opa Anton en oma Conny van der List zijn er nog steeds beduusd van. Nadat hun K'NEX-reuzenrad uit de hal van hun flat in Breda werd gestolen, zijn ze overspoeld met reacties van mensen die dozen vol constructiespeelgoed wilden afstaan of geld wilden geven. Een crowdfundingactie leverde 10.000 euro op. "We weten niet wat we meemaken", zegt Conny.

De belangstelling is zelfs zo groot dat kleinzoon Sem de telefoon van zijn oma aanneemt. En daarmee is de cirkel rond, want ooit begon de interesse van Anton juist bij het K'NEX-speelgoed van zijn kleinkinderen.

Anton was erg emotioneel toen hij afgelopen weekend ontdekte dat zijn bijna twee meter hoge reuzenrad was gestolen uit de trappenhal van hun galerijflat. Het interview met Opa K'NEX ging het hele land door en mensen meldden zich in groten getale bij de familie en bij Omroep Brabant om iets te doen voor Anton om zijn pijn te verzachten.

"Ik hoop dat ze er door alle publiciteit genoeg van krijgen en dat ze het reuzenrad ergens dumpen."

Anton voelt veel steun uit alle reacties. Maar vooral hoopt hij dat de daders door alle publiciteit achter hun oren gaan krabben en hun buit teruggeven. Dat ze spijt krijgen. "Ik hoop dat ze er door alle publiciteit genoeg van krijgen en dat ze het reuzenrad ergens dumpen. Want ik wil dat nog één keer opzetten", aldus de 78-jarige Anton van der List.

Wie zelf iets wil doen voor 'Opa K'NEX' kan zijn kleinzoon Sem mailen via [email protected].

