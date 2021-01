Boeren tevreden over gesprek: 'Supermarkten zien keurmerk Farmer Friendly wel zitten'

Boeren hadden donderdag een gesprek met het supermarkt-brancheorganisatie CBL over het tarief dat ze voor hun producten krijgen. Volgens veeboer en akkerbouwer Kees Schoenmakers uit Vessem is het gesprek goed verlopen.

“Ook de directeuren van Jumbo en Albert Heijn waren erbij. We hebben namens Farmers Defence Force het keurmerk Farmer Friendly gepresenteerd. De supermarkten stonden daar heel positief tegenover. Iedereen is zich ervan bewust dat boeren te weinig krijgen en dat dit niet langer zo kan.”

Boeren kunnen het hoofd naar eigen zeggen niet boven water houden, doordat ze te weinig krijgen voor hun groente, fruit, vlees of melk, menen de agrariërs. “De supermarkten hebben het over een duurzame keten, maar hoezo is dat duurzaam als bedrijven omvallen", vraagt Schoenmakers zich af. "De rekening staat rood."

“Gewoon 3 procent”, zet Schoenmakers hoog in. “Alle aanwezigen waren daar positief over. Dat is op 10 euro in het winkelwagentje 30 cent. Dat is niet veel voor de supermarkt, maar helpt de boer enorm. Er is op 10 februari een vervolgafspraak en voor 31 maart moet er door iedereen een definitieve klap op gegeven zijn.”