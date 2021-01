Eerste baby van het jaar in de Beekse Bergen

Een kleine sitatoenga geboren in de Beekse Bergen (foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij-van Dijk) vergroot

De eerste baby van 2021 in de Beekse Bergen is een feit. In het safaripark is een jonge sitatoenga geboren, een moerasantilope.

Het is een mannetje en de kleine antilope maakt het goed, laat het safaripark weten. "We hebben hem al uitvoerig zien drinken bij zijn moeder Vera", zegt dierverzorger Yvonne Vogels. De sitatoenga heeft nog geen naam gekregen. Bij zin geboorte woog hij acht kilogram, dat is flink wat groter dan een gemiddelde sitatoenga-baby. Die wegen gemiddeld zo'n vijf á zes kilo bij de geboorte.

De moerasantilopes zijn te herkennen aan een grijsbruine vacht met witte strepen en vlekken. En mannetjes krijgen daarbij twee hoorns, die een beetje gedraaid zijn.

Sitatoenga's leven in de moerasgebieden in Centraal-Afrika. Ze houden zich vaak schuil in het riet en bij gevaar vluchten ze vaak in het water. Ze kunnen goed zwemmen en blijven dan alleen met hun neusgaten boven het water uit.

In het wild zijn er steeds minder van te vinden, dat komt met name door toedoen van de mens. Er wordt op de dieren gejaagd voor vlees en de huid en daarnaast neemt de leefomgeving steeds verder af door toename van de landbouw. De Beekse Bergen is daarom blij dat hun groep westelijke sitatoenga's met de geboorte van dit kleintje weer wat verder is uitgebreid. Ongeveer een jaar geleden werd er ook een kleine sitatoenga geboren.

