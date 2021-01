Celstraf en 40.000 euro boete: Eindhovenaar loopt tegen de lamp bij controle

Bij een controle van de marechaussee bij Reusel is een 48-jarige Eindhovenaar aangehouden die gezocht bleek te worden vanwege een veroordeling. Ook had hij nog een fikse boete openstaan.

De Eindhovenaar stond in het opsporingsregister voor een veroordeling. Hij moest nog 208 dagen gevangenisstraf uitzitten. Daarnaast had hij nog een boete van 38.000 euro achter zijn naam staan. Dat geld is hij verschuldigd aan justitie vanwege een drugszaak. Ook had de man nog zo'n 2000 euro aan andere onbetaalde boetes verzameld.