Henneplucht verraadt man met 11.000 euro op zak

Foto: archief vergroot

Een 22-jarige man uit Halsteren is donderdagavond aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had 11.000 euro in zijn auto liggen. Een motoragent zette de verdachte aan de kant op de Halsterseweg, omdat hij een wietlucht rook uit de auto van de man.

Janneke Bosch Geschreven door

De verdachte gedroeg zich vreemd ,vond de agent en omdat hij het idee had dat hij iets voor hem probeerde te verbergen, werd de verdachte gefouilleerd.

Wiet in zijn onderbroek

De agent vond een gebruikershoeveelheid wiet in de onderbroek van de verdachte, maar ook een grote hoeveelheid contant geld. Dat is in beslag genomen. De telefoon van de man bleek een pgp-telefoon: die wordt gebruikt om versleutelde berichten mee te kunnen verzenden en ontvangen.

De verdachte is meegenomen naar het bureau en daar is ook de auto doorzocht. Er bleek nog meer contant geld in verstopt te zitten, in totaal is er 11.000 euro gevonden. De man zich nog vast voor verder onderzoek.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.