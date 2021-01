Sneeuw op komst: code geel vanaf twee uur 's middags vanwege gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid die kan ontstaan door de sneeuw die rond twee uur zaterdagmiddag vanuit het zuidwesten Nederland binnenkomt. Het weerinstituut geeft code geel af voor de periode van twee uur 's middags tot acht uur zondagochtend.

Heel snel een laagje drap Wouter van Bernebeek van Weerplaza verwacht op de meeste plaatsen, 'zo niet overal' in Brabant, een sneeuwlaag van twee tot vier centimeter. "Maar de sneeuwliefhebbers moeten er wel bij zijn als die sneeuw valt, want de wind gaat komende nacht alweer naar het westen draaien. Daarmee wordt zachtere lucht aangevoerd. Ik denk dat de temperatuur al in de loop van de nacht oploopt tot boven nul. Dan wordt dat sneeuwlaagje heel snel een laagje drap. Ik denk dat de sneeuw zondagochtend heel snel weg zal zijn. Ik zou er dus lekker van genieten eventjes."

Heel ander weer

Volgende week wordt het volgens Van Bernebeek 'heel ander weer'. "Zondag is nog een beetje een overgangsdag. Dan is het overwegend bewolkt en loopt de temperatuur met mate op, naar een graad of vier. Maar de dagen daarna gaat het hard. Met een stevige zuidwesten wind wordt zachte lucht aangevoerd en het gaat regelmatig regenen. Vooral dinsdag en woensdag. Dan staat er ook een stevige wind. Woensdag zouden we zomaar tien tot twaalf graden kunnen halen!"