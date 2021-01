Opluchting voor hondenbaasjes, nu trimsalons open mogen bij noodgevallen

Diana en Luca vergroot

Trimsalons mogen sinds dinsdag weer honden trimmen, maar alleen als het een noodgeval is. Bijvoorbeeld als een hond grote klitten heeft waardoor de haren vervilten. Diana Verhagen van de Tilburgse trimsalon Doggies by Diana is hier heel blij mee: "We kunnen nu voorkomen dat honden verwondingen krijgen."

Druk heeft ze het niet, maar Diana is opgelucht dat ze sommige honden nu mag trimmen. Vlak na de persconferentie van afgelopen dinsdag stuurde ze een mail naar iedereen die bij haar een afspraak had staan.

"We hebben samen gekeken of het welzijn van honden in gevaar was. Als het echt noodzakelijk is, haal ik de honden bij de mensen thuis op. Dan trim in ze in mijn salon en daarna breng ik ze weer terug." Volgens de hondentrimster is dat twintig procent van de afspraken die ze had staan. De overige tachtig procent moet wachten tot na de lockdown.

Tot nu toe heeft Diana vier honden getrimd waarbij de nood hoog was. Dit waren zijn gevallen waarbij de haren van de viervoeters vervilten: "Als ze klitten hebben komt daar vuil in. Die klit werkt zich naar de huid toe. Als je daar niks aan doet, gaat het aan de huid trekken en kan het zelfs wonden veroorzaken." Dat kan het scheren van de huisdieren gevaarlijk maken.

"Door dat vervilten wordt het stuk haar een plakkaat. Als je het dan afscheert, komen er dus hele plakken vanaf in plaats van los haar. Maar als je er niet op tijd bij bent, kun je er niet eens meer onderdoor met het scheerapparaat. Dan kan scheren ook zorgen voor verwondingen." In sommige gevallen verwonden honden ook zichzelf, doordat ze gaan bijten aan de klitten. "Bij die honden moet je er snel bij zijn", legt de hondentrimster uit.

Voor deze versoepeling waren er klanten die Diana al smeekten om toch stiekem open te gaan. "Dat waren vooral de mensen waarbij de nood hoog was, dus die zijn heel blij dat ik het nu toch mag doen", vertelt ze. "Er zijn ook mensen waarbij het nog niet nodig was, die het toch even hebben geprobeerd. Maar ik heb wel door wanneer het wel of niet noodzakelijk is."

Zelf is Diana ook heel blij dat ze in noodgevallen toch mag trimmen. Voor de hondenbaasjes die pas na de lockdown terecht kunnen, heeft Diana video's gemaakt waarin ze uitleg geeft over hoe je bijvoorbeeld de haren rondom de ogen en voetzolen knipt.

