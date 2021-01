Het Sneeuwt in Brabant: eerste vlokken in Bergen op Zoom en Roosendaal

Sneeuwval in Sluis (Foto: Wijkagent Willem via Twitter). vergroot

Het gaat zaterdag sneeuwen in Brabant. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws rond de sneeuwval.

14.36 - Ook in Roosendaal sneeuwt het

Op sociale media melden verschillende mensen dat het nu ook in Roosendaal sneeuwt.

14.25 - Sneeuw steeds dichterbij

Boswachter Erik de Jonge heeft in het westen van Brabant al sneeuwvlokken gezien.

14.09 - Eerste sneeuw is gevallen in Bergen op Zoom

Rond twee uur 's middags is het begonnen met sneeuwen in Bergen op Zoom. De sneeuw blijft tot nu toe nog niet liggen.

14.07 - Rijkswaterstaat strooit met zelfvoorzienende elektrische strooiwagen

Europa's eerste zelfvoorzienende elektrische strooiwagen is op pad gegaan, meldt Rijkswaterstaat.

13.56 - Rond drie uur eerste sneeuw in Brabant verwacht

Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza begint het rond drie uur waarschijnlijk te sneeuwen in Brabant. De sneeuw valt nu al in de buurt van Woensdrecht. "In het uiterste westen van Brabant begint het over en uurtje wit te het worden. In de loop van de middag sneeuwt het op steeds meer plaatsen in Brabant", voorspelt de meteoroloog. Rond zeven à acht uur 's avonds zal er een sneeuwlaagje verschijnen in het noorden van onze provincie. "Dan ligt er in het westen al een laag van twee tot drie centimeter."

13.43 - Sneeuw trekt langzaam het land in

De sneeuw breidt zich langzamerhand uit naar de rest van ons land, meldt het KNMI. Aan het begin van de avond zal het ook in het oosten en noordoosten sneeuwen.

13.00 - Eerste sneeuwvlokken gezien in Zeeland

De sneeuw komt ons land binnen via Zeeland. Daar zijn rond een uur 's middags de eerste sneeuwvlokken gezien.

10.33 - KNMI waarschuwt voor gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid die kan ontstaan door de sneeuw. Die zal rond twee uur vanuit het zuidwesten Brabant binnenkomen. Het weerinstituut geeft code geel af voor de periode van twee uur 's middags tot acht uur zondagochtend. Op de meeste plaatsen in Brabant is een sneeuwlaag van twee tot vier centimeter verwacht. De ANWB adviseert automobilisten om afstand te houden, ver voor zich uit te kijken op de weg, rustig op te trekken en alert te blijven. "Ook als je winterbanden hebt."

