Het sneeuwt in vrijwel heel Brabant, bekijk hier beelden van de sneeuwpret

Sneeuwpret (foto: Lenie). vergroot

Voor het eerst deze winter sneeuwt het in Brabant. Het KNMI waarschuwt tot zondagtochtend acht uur met weercode geel voor sneeuwval en gladheid. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws rond de sneeuwval.

17.22 - Wandelen in de Haagse Beemden

In de Haagse Beemden in Breda gaan mensen naar buiten voor een sneeuwwandeling.

Wandelen in Breda (foto: Erald van der Aa). vergroot

17.03 - Kinderen in de sneeuw

De sneeuw in Brabant zorgt voor de nodige sneeuwpret.

De 4-jarige Lotte Oomen maakt een sneeuwengel (foto: Jessica Oomen). vergroot

Sneeuwpret in het Quirijnstokpark in Tilburg (foto: Cor Bouma). vergroot

(foto: Thea van den Hout). vergroot

Marsha maakt een sneeuwpop (foto: Geo Maris). vergroot

16.52 - Dieren genieten van de sneeuw

Een gans in de sneeuw (foto: Erna Olphen). vergroot

16.40 - Rijkswaterstaat staat klaar met honderden strooiwagens

De Rijkswaterstaat laat weten dat het klaarstaat met 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers. Weggebruikers krijgen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie extra goed in de gaten te houden. Ook wordt geadviseerd de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen en de snelheid te matigen, niet onnodig van rijstrook te wisselen en voldoende afstand te houden .

16.36 - KNMI waarschuwt nog steeds voor gladheid

Het KNMI waarschuwt nog steeds voor gladheid op de weg. Vanaf de tweede helft van de avond stopt het met sneeuwen, maar de gladheid duurt tot ten minste zondagochtend. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw, maar lokaal kan zelfs 3 tot 5 centimeter vallen.

16.28 - Sneeuw in Den Bosch en Son

De sneeuw trekt steeds verder Brabant in. Inmiddels kleuren onder meer Son, Den Bosch en Lage Mierde ook wit.

Sneeuw in Lage Mierde (foto: Eelco Scherpenisse). vergroot

Sneeuw in Son (foto: Marc Rademakers). vergroot

Sneeuw in Den Bosch (foto: Peter-Paul van Geijn). vergroot

Sneeuw in Bavel (foto: Anne-Marie van den Akkerveken). vergroot

16.17 - Sneeuw in Tilburg en Wijk en Aalburg

Sneeuw in Tilburg (foto: Pascal van Berkel). vergroot

(foto: Mathieu Honings). vergroot

16.15 - Eerste sneeuwpop van 2021

Vanuit de meeste plekken in Brabant stromen foto's over de sneeuwval binnen. De eerste sneeuwpoppen van dit jaar zijn zelfs al een feit en sneeuwballen worden volop in de lucht gegooid.

Sneeuwpop (foto: Maarten Clerx). vergroot

Sneeuwpop (foto: Ancélla van den Broek). vergroot

Sneeuwballen worden gegooid (foto: Manuela Leeuwenhaagen). vergroot

15.54 - Dieren in de sneeuw

Black Angus koeien in de sneeuw (foto: Pieter Brouwer). vergroot

Een eekhoorn in de sneeuw (Foto: Frans Levels). vergroot

15.53 - Sneeuw in Bergen op Zoom

15.48 - Strooidienst Helmond bereidt zich voor

De strooidienst aan de Helmondsingel in Helmond bereidt zich momenteel voor om massaal te gaan strooien.

(Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

(Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

14.44 - Sneeuw bij Omroep Brabant

De sneeuw heeft de redactie van Omroep Brabant in Breda inmiddels bereikt.

Sneeuw bij Omroep Brabant in Breda. vergroot

15.41 - Sneeuw heeft Mierlo nog niet bereikt

15.37 - Sneeuw in Breda, Oosterhout en Chaam

15.33 - Besneeuwd bos

In Bergen op Zoom ligt inmiddels een flink laagje sneeuw.

15.31 - Weg tot nu toe nog sneeuwvrij

De N15 ter hoogte van de Maasvlakte is tot nu toe nog sneeuwvrij dankzij strooiacties.

15.18 - Ook in Ulvenhout sneeuw

De sneeuw trekt steeds verder Brabant in. De eerste sneeuwvlokken hebben inmiddels Ulvenhout bereikt.

Sneeuw in Ulvenhout. vergroot

14.59 - Sneeuw in Fijnaart

Foto: Riannenicky4793 vergroot

14.43 - Rijkswaterstaat vertelt meer over het strooien

14.36 - Ook in Roosendaal en Made sneeuwt het

Op sociale media melden verschillende mensen dat het nu ook in Roosendaal en Made sneeuwt.

14.35 - Sneeuw in Rotterdam

14.25 - Sneeuw in west-Brabant

Boswachter Erik de Jonge heeft in het westen van Brabant al sneeuwvlokken gezien.

14.09 - Eerste sneeuw is gevallen in Bergen op Zoom

Rond twee uur 's middags is het begonnen met sneeuwen in Bergen op Zoom. De sneeuw blijft tot nu toe nog niet liggen.

14.07 - Rijkswaterstaat strooit met zelfvoorzienende elektrische strooiwagen

Europa's eerste zelfvoorzienende elektrische strooiwagen is op pad gegaan, meldt Rijkswaterstaat.

13.56 - Rond drie uur eerste sneeuw in Brabant verwacht

Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza begint het rond drie uur waarschijnlijk te sneeuwen in Brabant. De sneeuw valt nu al in de buurt van Woensdrecht. "In het uiterste westen van Brabant begint het over en uurtje wit te het worden. In de loop van de middag sneeuwt het op steeds meer plaatsen in Brabant", voorspelt de meteoroloog. Rond zeven à acht uur 's avonds zal er een sneeuwlaagje verschijnen in het noorden van onze provincie. "Dan ligt er in het westen al een laag van twee tot drie centimeter."

13.43 - Sneeuw trekt langzaam het land in

De sneeuw breidt zich langzamerhand uit naar de rest van ons land, meldt het KNMI. Aan het begin van de avond zal het ook in het oosten en noordoosten sneeuwen.

13.00 - Eerste sneeuwvlokken gezien in Zeeland

De sneeuw komt ons land binnen via Zeeland. Daar zijn rond een uur 's middags de eerste sneeuwvlokken gezien.

10.33 - KNMI waarschuwt voor gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid die kan ontstaan door de sneeuw. Die zal rond twee uur vanuit het zuidwesten Brabant binnenkomen. Het weerinstituut geeft code geel af voor de periode van twee uur 's middags tot acht uur zondagochtend. Op de meeste plaatsen in Brabant is een sneeuwlaag van twee tot vier centimeter verwacht. De ANWB adviseert automobilisten om afstand te houden, ver voor zich uit te kijken op de weg, rustig op te trekken en alert te blijven. "Ook als je winterbanden hebt."

