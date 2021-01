Coronanieuws: basisscholen en kinderopvang dicht tot 8 februari, 733 nieuwe besmettingen in Brabant

Foto: Wikimedia vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

733 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, 206 minder dan zaterdag

Landelijk zijn er 5622 nieuwe coronagevallen geteld, een lichte stijging

16.15 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets omhoog

Het totale aantal mensen dat in Nederland met COVID-19 in het ziekenhuis ligt is nu 2379, 19 meer dan zaterdag. Van hen liggen er 671 op de intensive care , een stijging van 5 patiënten, en 1708 op de verpleegafdelingen, 14 meer dan een dag eerder. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Er liggen nog steeds vijf Nederlandse coronapatiënten op de ic in Duitsland, net zoveel als zaterdag.

16.05 - Basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

De basisscholen en de kinderopvang gaan niet eerder open. Ze blijven tot 8 februari gesloten als de huidige lockdown afloopt. Dat heeft het kabinet zondag laten weten na overleg op het Catshuis. De noodopvang blijft wel gewoon open.

Het kabinet neemt het advies van het OMT over. Dat was een dag eerder al uitgelekt. De deskundigen maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus dat veel besmettelijker is.

Opening van de basisscholen is een prioriteit voor het kabinet en de Kamer. Daarom was het Outbreak Management Team gevraagd of het basisonderwijs en de kinderopvang niet al op 25 januari haar deuren zouden kunnen openen.

15.50 - 'Politiemensen op straat zo snel mogelijk vaccineren'

Politiemensen op straat moeten met voorrang worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarvoor pleitte Gerda van Leeuwen, de nieuwe politiechef van het korps Zeeland-West-Brabant zondag in het tv-programma Kraak. "De frontlinie heeft het best pittig in deze tijd. Tijdig vaccineren is daarom hard nodig."

15.32 - Aantal coronagevallen landelijk juist hoger

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 5622 nieuwe coronagevallen geteld. Een dag eerder werden er 5340 gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit is bijgesteld naar 5332.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 43 tegen 98 op zaterdag en 96 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

15.25 - 733 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds zondag 733 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat zijn er 206 minder dan zaterdag. Toen werden er 939 besmettingen gemeld.

14.40 - Eenzame jongeren steeds depressiever, Brabant Maatjes wil toch activiteiten voor kwetsbare groepen

Bryan Verijsen (28) uit Tilburg organiseert activiteiten voor eenzame Brabantse jongeren. Hij ziet dat de eenzaamheid onder die doelgroep door corona enorm toeneemt. En het blijft niet bij eenzaamheid. “Ik lees steeds vaker in onze Facebookgroep dat mensen aan zelfmoord denken.”

14.15 - Enige echte vaccin tegen corona komt uit brouwerij, zeggen de bedenkers

Er worden wereldwijd al vaccins tegen corona toegediend van onder meer AstraZeneca&Oxford, van BioNTech/Pfizer, van Janssen&Johnson&Johnson en van Moderna. Maar volgens vader Jan en zoon Joost Dommisse uit Hoeven hoeft het allemaal niet van zover te komen. Zij hebben het enige echte medicijn in huis. Zelf gebrouwen. De twee runnen in hun woonplaats bierbrouwerij ’t Meuleneind.

13.41 - Catshuisoverleg begonnen

In het Catshuis is het overleg begonnen van een groot deel van het demissionaire kabinet met deskundigen over de coronacrisis. Daar wordt gesproken over een avondklok, het steunpakket aan het bedrijfsleven en vroegtijdige opening van basisscholen. Zaterdag lekte al uit dat het OMT adviseert de basisscholen en kinderopvang dicht te houden tot het eind van de lockdown op 9 februari. Het OMT maakt zich zorgen over de besmettelijke Britse variant van het virus.

13.34 - Te vroeg voor 'coronavaccinatiepaspoort'

Het is nog te vroeg voor een vrijgeleide voor tegen het coronavirus ingeënte reizigers binnen de Europese Unie, vindt de voorzitter van de Europese regeringsleiders. Voor zo'n 'coronavaccinatiepaspoort' zou kunnen worden ingevoerd, moeten eerst meer mensen een prik hebben gekregen. Anders dreigen scheve ogen, denkt voorzitter Charles Michel.

13.22 - Toch betogers op Museumplein, ondanks afgelasten demonstratie

Hoewel de demonstratie 'Nooit meer kabinet Rutte' is afgelast, zijn er zondag toch betogers naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. Het gaat vooralsnog om een klein groepje. De Amsterdamse driehoek stak een stokje voor het plan om op het Museumplein te demonstreren. De betoging zou wel in het Westerpark mogen worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

10.07 - Illegaal feest in Boekel beëindigd

De politie heeft zaterdagavond een eind gemaakt aan een illegaal feest op een bedrijventerrein aan de Zijp in Boekel. De politie werd gebeld omdat daar luide muziek te horen was. In een trailer die was ingericht als kroeg troffen agenten negentien jongeren aan die aan het feesten waren. Zij hebben allemaal een bekeuring gekregen ."Dit soort feesten is onacceptabel gezien de coronamaatregelen", benadrukt de politie. "Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, maar houd je aan de regels! "

09.42 - Experts: zicht op coronamutaties te beperkt

Om nieuwe gevaarlijke mutaties van het coronavirus zo snel mogelijk op te sporen, moeten Nederland en andere Europese landen op veel grotere schaal de erfelijke code in kaart brengen van verzameld virusmateriaal. Dat stelt onder anderen celbioloog Eelco van Anken van het San Raffaele wetenschappelijk instituut in Milaan in De Telegraaf.

03.31 - Mogelijk toch veel mensen naar afgelaste demonstratie Museumplein

Hoewel de demonstratie 'Nooit meer kabinet Rutte' is afgelast, komen er zondag mogelijk toch nog veel mensen naar het Museumplein in Amsterdam om hun stem te laten horen. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat de politie zal optreden als dat gebeurt.

De organisator gelastte het evenement af nadat de veiligheidsregio besloot dat de demonstratie in het Westerpark zou moeten worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Door die beperking zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus.

03.30 - Premier Mark Rutte praat in Catshuis over avondklok

Moet er een avondklok in Nederland komen in de strijd tegen het coronavirus? Over die vraag buigen de meest betrokken ministers van het demissionaire kabinet en deskundigen van onder meer het OMT zich zondagmiddag in het Catshuis. Andere vragen die aan de orde komen zijn de steunpakketten aan het bedrijfsleven en de vervroegde opening van kinderdagverblijven en de basisscholen. Het OMT adviseert dat laatste trouwens niet te doen.

Premier Mark Rutte komt aan bij het Catshuis voor een overleg. (foto: ANP 2021/Robin Utrecht). vergroot

