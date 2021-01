Coronanieuws: jongeren trekken zich niets aan van de coronaregels en bouwen een feestje in Boekel

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

'Om nieuwe mutaties van het coronavirus snel op te sporen, moet op veel grotere schaal de erfelijke code van virusmateriaal in kaart worden gebracht.'

Het demissionaire kabinet bespreekt zondagmiddag in het Catshuis of er een avondklok moet komen in de strijd tegen het coronavirus.

13.22 - Toch betogers op Museumplein, ondanks afgelasten demonstratie

Hoewel de demonstratie 'Nooit meer kabinet Rutte' is afgelast, zijn er zondag toch betogers naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. Het gaat vooralsnog om een klein groepje. De Amsterdamse driehoek stak een stokje voor het plan om op het Museumplein te demonstreren. De betoging zou wel in het Westerpark mogen worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

10.07 - Illegaal feest in Boekel beëindigd

De politie heeft zaterdagavond een eind gemaakt aan een illegaal feest op een bedrijventerrein aan de Zijp in Boekel. De politie werd gebeld omdat daar luide muziek te horen was. In een trailer die was ingericht als kroeg troffen agenten negentien jongeren aan die aan het feesten waren. Zij hebben allemaal een bekeuring gekregen ."Dit soort feesten is onacceptabel gezien de coronamaatregelen", benadrukt de politie. "Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, maar houd je aan de regels! "

09.42 - Experts: zicht op coronamutaties te beperkt

Om nieuwe gevaarlijke mutaties van het coronavirus zo snel mogelijk op te sporen, moeten Nederland en andere Europese landen op veel grotere schaal de erfelijke code in kaart brengen van verzameld virusmateriaal. Dat stelt onder anderen celbioloog Eelco van Anken van het San Raffaele wetenschappelijk instituut in Milaan in De Telegraaf.

03.31 - Mogelijk toch veel mensen naar afgelaste demonstratie Museumplein

Hoewel de demonstratie 'Nooit meer kabinet Rutte' is afgelast, komen er zondag mogelijk toch nog veel mensen naar het Museumplein in Amsterdam om hun stem te laten horen. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat de politie zal optreden als dat gebeurt.

De organisator gelastte het evenement af nadat de veiligheidsregio besloot dat de demonstratie in het Westerpark zou moeten worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Door die beperking zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus.

03.30 - Premier Mark Rutte praat in Catshuis over avondklok

Moet er een avondklok in Nederland komen in de strijd tegen het coronavirus? Over die vraag buigen de meest betrokken ministers van het demissionaire kabinet en deskundigen van onder meer het OMT zich zondagmiddag in het Catshuis. Andere vragen die aan de orde komen zijn de steunpakketten aan het bedrijfsleven en de vervroegde opening van kinderdagverblijven en de basisscholen. Het OMT adviseert dat laatste trouwens niet te doen.

Premier Mark Rutte komt aan bij het Catshuis voor een overleg. (foto: ANP 2021/Robin Utrecht). vergroot

