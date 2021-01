Restaurant wordt afhaal-taartenwinkel: 'We kunnen veel meer dan alleen barbecueën'

Wachten op privacy instellingen... Het is de hele dag druk bij Cake Daddy. Volgende Vorige vergroot 1/2 Cake Daddy

Broers Lauren en Yorick Roels toverden hun barbecuerestaurant M'EAT om tot een taartenwinkel, om maar iets te doen te hebben in de lockdown. Sindsdien staat er dagelijks een lange rij voor hun zaak, Cake Daddy, in het centrum van Den Bosch. "We zijn hier al voor de derde keer en we hebben bijna alle cakejes al een keer gehad", vertelt een stel dat alweer langskomt voor een stukje cake.

Ista van Galen Geschreven door

Sinds de horeca weer moest sluiten, verveelden de medewerkers van M'EAT zich ontzettend. Er moest dus iets gebeuren, zo vonden eigenaren Lauren en Yorick. "Het ging er niet eens om dat we veel omzet zouden maken. We wilden gewoon iets doen", vertelt Lauren. Het succes zagen ze zelf niet aankomen.

Om van je barbecuerestaurant dan een taartenwinkel te maken, lijkt een onlogische omschakeling. Maar zo ziet de eigenaar dat niet: "We zijn dan wel gespecialiseerd in barbecueën, maar we blijven ondernemers. We kunnen veel meer dan alleen barbecueën en dat willen we laten zien aan de rest van Den Bosch."

Iedere dag staat er een rij voor de taartenwinkel. vergroot

De eigenaren schakelden een ontwerpbureau, Studio Boot, in en bouwden hun restaurant om tot afhaal-taartenwinkel. De omschakeling blijkt een slimme zet, want al sinds de opening op 8 januari loopt het storm. "Het is bizar", zegt Lauren. De Bosschenaren zien het als een soort uitje: "Er is niet veel te doen tegenwoordig, dus het is lekker om wat af te halen als je even een rondje door de stad gaat wandelen", vertelt een klant.

Van een pistache-rol tot worteltaart tot glutenvrije cakejes: de taartjes zijn allemaal in de stijl van de Israëlische kok Ottolenghi. "Dat houdt in dat we veel kruiden gebruiken en aparte dingen met elkaar combineren. Het is gebak dat je in de rest van Den Bosch niet kan krijgen", vertelt Lauren.

De taartjes zijn allemaal in de stijl van de Israëlische kok Ottolenghi. vergroot

Gelukkig hoefden de koks, die normaal vlees op de barbecue staan te gooien, niet helemaal omgeschoold te worden. "Onze chef vindt bakken sowieso heel erg leuk. Dat doet hij thuis veel en bij M'EAT maakte hij in de ochtend ook vaak taartjes die mensen bij de koffie konden eten. Een goede vriend van ons is ook goed in bakken en is ons hiermee gaan helpen."

Ook het personeel was enthousiast toen Lauren en Yorick met dit idee kwamen. "Ze hadden over het algemeen niet veel te doen, dus ze zijn nu super blij dat ze aan de slag kunnen. Het is best druk dus dat geeft ons personeel ook weer veel energie", weet Lauren.

De taartjes zijn allemaal in de stijl van de Israëlische kok Ottolenghi. vergroot

De broers hadden oorspronkelijk een andere naam in gedachten voor de taartenwinkel. Maar het ontwerpbureau kwam uiteindelijk met de naam 'Cake'. "Dat vonden we toch een beetje saai. Er mocht wel iets meer power achter, dus zo kwamen we op Cake Daddy. We zijn natuurlijk twee broers en we wilden het niet te truttig laten worden. Cake Daddy dekt voor ons de lading."

Iedereen die nog een taartje wil proberen, moet er snel bij zijn. Als de horeca weer open mag, stopt Cake Daddy ermee en opent de zaak weer als barbecuerestaurant. "We weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Als dit zo'n succes blijft, kunnen we misschien altijd nog ergens anders iets openen. We zien genoeg kansen voor Cake Daddy, maar we zien wel wat er gaat gebeuren", vertelt Lauren.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.