Man (46) wordt boos om sneeuwballengevecht en bedreigt kinderen met wapen

Een 46-jarige man uit Oisterwijk is zondagochtend aangehouden omdat hij een groepje ouders en kinderen met een wapen bedreigde omdat ze een sneeuwballengevecht hielden en er sneeuw tegen zijn ruit was gegooid.

Zaterdagavond rond acht uur was een aantal vaders met hun kinderen in de sneeuw aan het spelen vlakbij de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Tijdens het sneeuwballengevecht raakten ze per ongeluk de ramen van een appartement in de buurt.