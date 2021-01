'Politie wiste sporen uit na dood informant Freddy Janssen uit Valkenswaard'

Nadat politie-informant Freddy Janssen uit Valkenswaard aan stukken gezaagd was teruggevonden, heeft de politie cruciale informatie voor de rechtbank verzwegen en sporen van de operatie uitgewist. Dat zeggen betrokkenen, die spreken van een "doofpot met IRT-achtige kenmerken", tegen het AD.

Als het lichaam van Freddy Janssen in mei 2015 in pakketjes uit het Markkanaal bij Den Hout wordt gevist, breekt bij Team Criminele Inlichtingen van de Landelijke Eenheid paniek uit. Janssen was informant van deze spionnendienst van de politie en stuurde de dag voor zijn verdwijning nog een noodkreet uit, zo blijkt uit mails die het AD bezit.