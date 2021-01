Helpen om een kudde schapen te beschermen tegen de wolf? Vijftig vrijwilligers melden zich aan

Enkele schapen van Hans van Lieshout (foto: Hans van Lieshout). vergroot

Hans van Lieshout, schapenhouder in Sterksel, is bedolven onder de reacties van mensen die hem willen helpen met zijn schapen. Ongeveer vijftig mensen hebben zich aangediend om de kudde onder meer te beschermen tegen de wolf.

“Aanmelden is niet meer nodig”, aldus Van Lieshout. Hij hoopt in april met de eerste groep vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan.

Wie wil helpen?

Begin deze maand deed de herder een oproep: wie wil hem van 1 mei tot 1 september helpen zijn schapen 's nachts op te sluiten en de volgende morgen weer los te laten? “Als ik niet iemand vind die dit voor minimaal de helft van de tijd over wil nemen, dan ga ik met de begrazing stoppen”, zo meldde hij op Facebook. De vergoeding? 5 euro en het genot van een natuurrijke omgeving.

Van Lieshouts ‘wanhoopkreet’ was niet aan dovemans oren besteed. Binnen de kortste keren meldden zich al de eerste kandidaten en nu, twee weken later, staat de teller al op vijftig. Genoeg, vindt de schapenhouder, die uiteraard blij is met de respons.

'Mensen met meer tijd'

"Het zijn vooral mensen uit Sterksel en omgeving. De meesten hebben niet gezegd hoe oud ze zijn, maar ik ga er vanuit dat het om mensen gaat die er vanwege hun leeftijd uren voor vrij kunnen maken. Die het bovendien leuk vinden om dit te doen of die er ervaring mee hebben. Er waren zelfs reacties bij van mensen met bewakingshonden, maar om in het gebied waar de schapen de hele nacht worden ondergebracht een hond te laten rondlopen, lijkt me niet nodig.”

Van Lieshout begraast met zijn Kempische heideschapen al ongeveer twintig jaar het heideterrein in de Pan. De kwaliteit van de natuur is hierdoor gewaarborgd. Met de veiligheid van de schapen is het anders gesteld. Die moeten ’s nachts in een omheind terrein verblijven om te voorkomen dat de wolf niet opnieuw toeslaat. Vorig najaar werden acht schapen van hem gedood en raakte er één gewond door een wolf.

Vrijwilligers beginnen in april

Vanaf mei moeten de schapen elke dag tegen de schemering worden opgesloten in een zogeheten nachtraster en 's morgens omstreeks zeven uur er weer los worden gelaten. Hiervoor heeft Van Lieshout dus die steun nodig. In april stuurt hij de eerste ‘hulpjes’ de wei in.

“Ik laat ze dan zien hoe ik met brokken en brood de dieren lok. Zo moeilijk of spannend is het allemaal niet”, aldus de schapenhouder die hoopt dat hij door de grote belangstelling wat vaker op vakantie kan gaan, mits dat weer mogelijk is. “Maar het grootste deel van het werk blijf ik zelf doen.”

